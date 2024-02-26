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Готуємо вдома карамельні цукерки
Зараз на прилавках магазинів багацько різних солодощів, але іноді хочеться чогось рідного і знайомого, тому сьогодні ми згадаємо цей рецепт
Інгредієнти для карамельних льодяників:
- цукор - ½ склянки
- вода - ½ склянки
- оцет столовий - 1 ст. л.
- олія - для змащування формочок
Покрокове приготування карамельних льодяників:
- нам знадобиться каструля з товстим і світлим дном, щоб добре було видно колір майбутньої карамелі
- підпалюємо конфорку
- встановлюємо мінімально можливий рівень горіння
- дуже добре використовувати розсікач, якщо такий є
- у каструлю висипаємо цукор, воду та оцет
- перемішуємо та ставимо на плиту
- біля плити доведеться провести близько 20 хв.
- за цей час цукор повинен повністю уваритися, а готова карамель при цьому матиме золотисто-коричневий колір
- карамель не можна перемішувати ложкою, якщо Ви бачите, що в деяких місцях вона стає темнішою, то акуратно понахиляйте каструлю в різні боки
- до кипіння карамель краще не доводити.
Смачного!
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