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Хаш: що це за страва та як її приготувати
Хаш - найдавніша вірменська страва. Це рідка гаряча страва, одна з найдавніших страв, що набула поширення по всьому Кавказу і Закавказзю, заворожуючи своїм смаком. Їдять хаш, закусуючи тертою редькою, пряною зеленню (базилик, петрушка, естрагон) та лавашем
Інгредієнти для - Хаш:
- Яловича нога - 1,5 кг
- яловичий рубець - 500 г
- часник - 3 головки
- редька - 1 штука
Покроковий рецепт приготування - Хаш:
- ніжки обпалити, вискоблити, промити кілька разів, розрубати на частини вздовж та покласти на добу в проточну воду
- знову промити, перекласти в емальований таз, залити водою, щоб вона покривала ніжки шаром 15-20 см
- варити на слабкому вогні
- рубці очистити, промити, залити холодною водою
- варити до зникнення специфічного запаху
- відвар вилити
- рубці промити гарячою і холодною водою
- нарізати дрібно
- додати до ніжок, що варяться
- продовжувати варити хаш на повільному вогні без солі, не допускаючи сильного кипіння, знімаючи піну, поки м'ясо не відокремлюватиметься від кісток і рубці не стануть м'якими
- готовий гарячий хаш посолити
- засипати подрібненим часником.
Смачного!
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