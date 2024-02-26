Хаш: що це за страва та як її приготувати

Дотепер маріупольці ставлять питання, як окупанти за 3 дні змогли дійти до міста, - Андрющенко

За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC