"Хочемо цьогоріч почати будувати першу будівлю": Сеітаблаєв про проєкт "Кримськотатарська садиба"

Про це український режисер, актор, директор Кримського Дому та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв заявив у інтерв'ю Еспресо.

Він розповів про ідею будівництва кримськотатарської садиби.

"Ця ідея належить пані Оксаною Старак-Повякель, яка виконує обов'язки генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України "Пирогів". Шість років тому через спільного знайомого вона запросила мене на зустріч, щоб про дещо проговорити. Ми зустрілися, пані Оксана привела мене на ділянку, яка розташована всередині цього величезного комплексу. Ви ж знаєте, що музей біля Пирогова – великий простір просто неба, де представлені й архітектура, і побут майже всієї України. І показала ділянку: "Диви мені, тут має постати кримськотатарська садиба", - сказала вона. Ми й мріяли, і багато розмірковували, яким чином це може відбутися, а потім, як справжні кримські татари та як справжні українці, почали з однієї кримськотатарської садиби, а зараз це має своє продовження - Крим в мініатюрі", - розповів Сеітаблаєв.

Керівник Кримського дому додав, що на ділянці площею трошки більше одного гектара має постати дев'ять архітектурних споруд різних регіонів Криму.

"Уявіть собі, що ви з родиною приходите на цю ділянку і потрапляєте спочатку в степовий Крим, під Джанкой. Там ви бачите рослини-ендеміки, полинь та ковилу, чуєте топіт табунів, відчуваєте запах степу, поряд притаманні цьому регіону - житловий будинок та ремісничі майстерні, де виробляються, наприклад, сідла чи щось зі шкіри. Ви подорожуєте цією ділянкою і поступово потрапляєте в передгір'я Криму, це гірський Крим, перевал, узбережжя. Тобто в кожному із цих регіонів ви зустрічаєте притаманну тій місцевості й житлову споруду, і ремісничі майстерні, які мають бути живим музеєм. Відповідно, і дитині, і дорослій людині буде чим зайнятися. Або виготувати разом з Рустемом Скибіном керамічну філіжанку, яку потім дитина забере її додому. Або разом з майстринями зробити вишивку і теж собі забрати, як нагадування", - сказав він.



Сеітаблаєв додав: "Уявіть собі, що будь-який лідер Західного світу, який підтримує тезу, що Крим - це невіддільна частина України, приїжджає, садить своє іменне дерево або кладе цеглину. Наприклад, Емманюель Макрон або Дональд Трамп".



"Але в цьому ми передбачаємо, що окрім заповнення цієї Терра інкогніта, на жаль, вже майже друге покоління, у тому числі представників кримськотатарського народу, про Крим знає тільки з розповіді своїх батьків або по світлинах. І це спроба ментального і доволі практичного повернення Криму в нашу свідомість, коли ти можеш відчути аромат, побачити архітектуру, зробити щось своїми руками", - наголосив він.

На його думку, цей психофізичний зв'язок створює ту тяглість, розуміння і відчуття того, що Крим - це не щось там відокремлено, а ось, він - тут.

"І таким чином ми народжуватимемо не сум по ньому, а абсолютну переконаність в тому, що це є невіддільна частина твого культурологічного ландшафту, твоєї історії. От, це ми намагаємося робити. А десята будівля, ми навмисно так запланували, що там має постати будинок, який перевеземо вже з вільного Криму", - заявив Сеітаблаєв.

Він розповів, що зараз проєкт перебуває на тій стадії, коли ми зробили геодезичну та геологічну розвідку.

"Наш архітектор Іван Кушнір вже повністю напрацював весь архітектурний проєкт, де і що має постати. У цьому році хочемо почати будувати першу будівлю, а саме медресе - навчальний заклад, який буде реплікою того самого Зинджирли-медресе або "медресе з ланцюгом", що було засновано 1500 року біля Бахчисараю за наказом другого кримського хана Менґлі Ґірея. Чому "медресе з ланцюгом"? Тому що коли було завершене будівництво, хан велів повісити над головним входом ланцюг. І сам перший зайшов в цей навчальний заклад, вклонившись, а виходячи, вклонився так само. Ідея в тому, що заходячи в храм науки, ти маєш вклонитися, і так само, коли виходиш. Так повелося з того часу. Перед жодною особою, навіть королівської крові, не знімався цей ланцюг, таким чином демонструвалася повага до освіти. Ми вважаємо, дуже доречним, якщо першою будівлею буде саме медресе", - підсумував керівник Кримського дому.