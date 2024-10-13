Комісія з журналістської етики: тиск представників влади на незалежні медіа в Україні неприпустимий

Про це йдеться на сайті Комісії.

Цього тижня незалежне онлайн-медіа "Українська правда" поширило заяву, де стверджується про системний і тривалий тиск на видання та окремих журналістів з боку Офісу Президента. Як стверджують автори заяви, свідченням цього є неформальна заборона посадовцям спілкуватися з журналістами видання та чиниться тиск на потенційних рекламодавців. Все це відбувається без будь-яких офіційних розпоряджень, в непрозорий і непублічний спосіб.

Комісія з журналістської етики висловлює свою підтримку колегам з "Української правди". "Ми засуджуємо будь-яке перешкоджання законній діяльності редакцій і журналістів, вільному обміну думками та поширенню суспільно важливої інформації", - йдеться в заяві КЖЕ.

В розповсюдженій заяві також зазначаеться, що останнім часом влада намагається втручатися у базові принципи роботи незалежних медіа, виправдовуючи це воєнним станом, потребами фронту, необхідністю дотримуватися єдиної інформаційної політики в країні під час війни. Проте обмеження рівного доступу журналістів до інформації, спроби фінансового впливу на медійників ніяким чином не допоможуть Україні перемогти нашого ворога. Навпаки, спроби тиснути на журналістів дають негативний сигнал західним партнерам України, ускладнюють отримання військової та фінансової допомоги країні.

Цією Заявою Комісія з журналістської етики публічно звертається до Президента України із вимогою втрутитися у ситуацію і вжити заходів для припинення тиску на роботу журналістів в Україні.

"Влада має забезпечити рівний доступ до інформації всіх українських медійників, незалежно від їхньої редакційної політики, якщо ця політика не суперечить законам та Конституції України. Незалежні медіа — частина демократичних цінностей, які відстоюють сьогодні українці. Під час повномасштабної війни критично важливо зберігати простір для відкритої дискусії і суспільного контролю за діями влади. Здатність посадовців сприймати критику і вести конструктивний діалог із суспільством є ознакою сильної демократії. Закликаємо всі органи влади поважати принципи свободи медіа та утримуватися від будь-яких спроб тиску на журналістів", - наголошує КЖЕ.