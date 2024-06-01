"Темники" в Укрінформі: Комісія з журналістської етики вирішила виключити зі свого складу Мацуку

Про це йдеться на сайті КЖЕ.

Вказано, що у позачерговому засіданні, яке відбулося у форматі Zoom-конференції, брали участь 11 членів КЖЕ.

За фактом оприлюднення інформації в публікаціях Української правди та Суспільного про цензуру в інформагенстві "Укрінформ", вони одноголосно ухвалили рішення про висловлення недовіри члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці. Також у зв’язку з втратою довіри було вирішено зупинити його повноваження як члена КЖЕ.

Що передувало

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.

Власні кореспонденти державного інформаційного агентства "Укрінформ" в грудні 2023 року отримали списки з бажаними та небажаними темами, але вирішили не спиратися на них.

Очільниця ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова вважає, що дотичною до заборон та дозволів щодо тем та спікерів може бути стратегічна радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на тлі виходу статті про "темники" в інформагентстві "Укрінформ" заявив, що в Україні не має існувати державних ЗМІ.

Згодом "кореспондент державного інформагентства "Укрінформ" у Чернігівській та Черкаській областях Юрій Стригун, який розповів про так звані темники, отримав повістку в ЗСУ. Новий керівник агенції Сергій Череватий прокоментував це.