"Треба завершити реформу": очільник комітету ВР прокоментував спроби цензури в Укрінформі

Про це нардеп від "Слуги Народу" розповів на конференції "Життя у тривалій війні", передає hromadske.

"Я не вважаю, що ми через цю історію повертаємося до епохи “темників” і цензури, але я вважаю, що ця історія свідчить про те, що нам треба завершити врешті медіареформу", - наголосив він.

На його думку, реформа передбачає виконання зобовʼязань щодо відсутності державних медіа - інформагентство "не мало б існувати в такому вигляді".

Він вважає, що необхідно прийняти закон про державну агенцію "Укрінформ". Для цього він пропонує використати погоджений західними партнерами закон про НСТУ, переробити його і зробити незалежну державну агенцію, але з незалежною наглядовою радою, з незалежним правлінням, зі стандартами.

"Державних медіа в Україні не має бути. Завдання державні можна чудово передати НСТУ для виконання. А структуру, як-от "Укрінформ", вона просто окрема, це велика мультимедійна агенція, її не варто ні з ким зливати, а варто її реформувати за зразком НСТУ", - заявив Потураєв.

Що передувало

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.

Власні кореспонденти державного інформаційного агентства "Укрінформ" в грудні 2023 року отримали списки з бажаними та небажаними темами, але вирішили не спиратися на них.

Очільниця ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова вважає, що дотичною до заборон та дозволів щодо тем та спікерів може бути стратегічна радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна