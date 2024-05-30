Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Треба завершити реформу": очільник комітету ВР прокоментував спроби цензури в Укрінформі

"Треба завершити реформу": очільник комітету ВР прокоментував спроби цензури в Укрінформі

30 травня, 2024 четвер
23:34
Суспільство Микита Потураєв

Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на тлі виходу статті про "темники" в інформагентстві "Укрінформ" заявив, що в Україні не має існувати державних ЗМІ

Зміст

Про це нардеп від "Слуги Народу" розповів на конференції "Життя у тривалій війні", передає hromadske.

"Я не вважаю, що ми через цю історію повертаємося до епохи “темників” і цензури, але я вважаю, що ця історія свідчить про те, що нам треба завершити врешті медіареформу", - наголосив він. 

На його думку, реформа передбачає виконання зобовʼязань щодо відсутності державних медіа - інформагентство "не мало б існувати в такому вигляді". 

Він вважає, що необхідно прийняти закон про державну агенцію "Укрінформ". Для цього він пропонує використати погоджений західними партнерами закон про НСТУ, переробити його і зробити незалежну державну агенцію, але з незалежною наглядовою радою, з незалежним правлінням, зі стандартами. 

"Державних медіа в Україні не має бути. Завдання державні можна чудово передати НСТУ для виконання. А структуру, як-от "Укрінформ", вона просто окрема, це велика мультимедійна агенція, її не варто ні з ким зливати, а варто її реформувати за зразком НСТУ", - заявив Потураєв. 

Що передувало

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.

Власні кореспонденти державного інформаційного агентства "Укрінформ" в грудні 2023 року отримали списки з бажаними та небажаними темами, але вирішили не спиратися на них.

Очільниця ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова вважає, що дотичною до заборон та дозволів щодо тем та спікерів може бути стратегічна радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна

Теги:
Україна
цензура
журналісти
Читайте також:
втрати окупантів
28 травня, 2024 вiвторок
Партизани зафіксували військових, якими росіяни намагаються компенсувати втрати в районі Часового Яру
на фото: ЗСУ
29 травня, 2024 середа
У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич
погода
30 травня, 2024 четвер
Наталка Діденко спрогнозувала, де дощитиме в останній день весни
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.4
    Купівля 40.4
    Продаж 41.02
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
31 травня
00:17
Харків. Обстріл
РФ у ніч на 31 травня вдарила по житловому району Харкова
2024, четвер
30 травня
23:30
У Криму через українські удари окупанти перекидають авіацію на недіючі аеродроми, - "Атеш"
23:02
Джо Байден
Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по РФ, - Politico
22:44
Базиліка Святого Петра у Ватикані
"Може спричинити неконтрольовану ескалацію": у Ватикані прокоментували дозволи країн на використання Україною зброї на території РФ
22:40
Єнс Столтенберг
Столтенберг пропонуватиме державам НАТО щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні, - Reuters
22:19
фейк
"США і НАТО провокують Україну на продовження війни з РФ": російські фейки і маніпуляції за 30 травня
22:10
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон прагне створити коаліцію держав, які відправили б військових інструкторів в Україну, - Le Monde
22:04
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "багато комунікацій" з партнерами щодо нових систем ППО та спільного виробництва дронів
21:48
Оновлено
Ірина Цибух
На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух
21:47
Анастасія Волкова
У Слов'янську загинула військова журналістка Анастасія Волкова
21:39
Ексклюзив
білоруські військові
Цей сценарій не є ймовірним: генерал-майор СБУ Ягун про відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі
21:35
OPINION
Віталій Портников
Байден дозволить бомбити Росію. Колонка Віталія Портникова
21:25
ЛГБТ
Уперше за час повномасштабної війни в Києві відбудеться "Марш Рівності"
21:25
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Лунін заявив, що не зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів
21:00
парламент Молдови
У Молдові затвердили декларацію щодо засудження політики геноциду РФ проти України
20:40
Аналітика
Сергій Згурець
Здається, крига скресла у питаннях використання західної зброї для ударів вглиб території РФ. Колонка Сергія Згурця
20:35
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус прибув в Одесу та оголосив про новий пакет допомоги у €500 млн від Німеччини
20:22
Ексклюзив
долари
Здорожчання долара - це ситуативний попит, який невдовзі знизиться, - економіст Несходовський
20:19
Затримали на виході з СІЗО: ексначальника Одеського ТЦК знову взяли під варту за новою підозрою
20:09
OPINION
Володимир Єрмоленко
Ми не можемо собі дозволити втоми від їхньої втоми
20:01
Байба Браже
Латвія не обмежує Україну в застосуванні зброї, але відправку своїх військових не обговорює, – глава МЗС
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 827-го дня війни: російський флот за ніч позбувся щонайменше чотирьох суден у Криму, а Данія дозволить зі своїх F-16 бити по території РФ 
19:58
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Медіаекспертка Лигачова розповіла, хто в ОП міг бути дотичний до спроби цензури в Укрінформі
19:52
НАТО Єнс Столтенбер
"Україна все ще може перемогти": Столтенберг назвав умову
19:35
Олег Синєгубов
Російські окупанти можуть наступати на Золочівському напрямку Харківщини - Синєгубов
19:35
МЗС України
В МЗС України відреагували на антиукраїнські заяви прем'єра Грузії
19:22
Тейлор Свіфт
Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга виселили безпритульних людей
19:19
цензура
Спроба цензури в Укрінформі: в Одесі розповіли про реакцію мережі кореспондентів
19:12
ID-картка, паспорт
Іноземців для набуття українського громадянства зобов'язали скласти два іспити: рішення уряду
19:09
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"Немає проблем": Чехія не проти, аби Україна використовувала її зброю для ударів по РФ, - глава МЗС Ліпавський
18:53
Гітанас Науседа
Литва приєднається до коаліції щодо надання ППО України, - президент Науседа
18:50
Огляд
Карло Акутіс
Перший святий-міленіал: хто такий Карло Акутіс
18:49
прапор Словенії
Уряд Словенії підтримав визнання Палестини
18:30
вуличне освітлення
Укренерго не прогнозує відключень світла 31 травня
18:28
Зеленський і Байден
Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду перед Самітом миру, - FT
18:21
Жінки в армії
Петиція щодо впровадження механізму протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні голоси
18:20
Оновлено
новини Львівщини
ГУР підтвердило враження морськими дронами чотирьох катерів РФ у Криму
18:14
На фото: Емінем
"Щоб моя кар’єра зникла": Емінем анонсував вихід нової пісні у ролику з ілюзіоністом Девідом Блейном
18:05
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ вигадала схему конфіскації автомобілів українців на ТОТ, - Спротив
18:01
OPINION
Олег Манчура
Коли Росія пішла не туди?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV