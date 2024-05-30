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Міжнародний інститут преси висловив стурбованість питанням незалежності Укрінформу

30 травня, 2024 четвер
12:45
Суспільство

Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового

Зміст

Про це йдеться у заяві на сайті організації.

"Глобальна мережа IPI сьогодні висловила стурбованість рішенням України призначити офіцера української армії новим керівником національного інформаційного агентства "Укрінформ". Незважаючи на професійну компетентність Сергія Череватого, це рішення викликає серйозні сумніви щодо незалежності Укрінформу, особливо в контексті повідомлень українських ЗМІ про нібито спроби Офісу президента України встановити контроль над інформаційним агентством", - йдеться у заяві.

Організація зауважила, що Череватий раніше не керував цивільними ЗМІ, а також наголосила на відсутності прозорості в питанні призначення нового очільника Укрінформу.

"Проблеми з прозорістю пов'язані з відсутністю відкритих процедур призначення директорів державних ЗМІ України, таких як Укрінформ чи телеканал Freedom. На відміну від Суспільного мовника, ними не керує незалежна наглядова рада, а їхнє керівництво призначають безпосередньо представники українського уряду. У випадку з Укрінформом відповідальність за це лежить на міністрі культури", - заявляє Міжнародний інститут преси.

Заступник директора IPI Скотт Гріффен зазначив, що хоча професійна компетентність Сергія Череватого може не викликати сумнівів, занепокоєння все ж викликає те, що український уряд призначив на посаду керівника національного інформаційного агентства чинного військового офіцера.

"Роль будь-якого національного інформаційного агентства полягає в тому, щоб надавати – працюючи на основі журналістської незалежності – факти для національної та міжнародної аудиторії та ЗМІ, а не бути інформаційним інструментом уряду чи війська. Процедура призначення директора Укрінформу має бути відкритою та підлягати громадському обговоренню, як, наприклад, у Суспільному мовнику України", - наголошує IPI.

До призначення в Укрінформ Череватий обіймав посаду речника Східного угруповання ЗСУ, що діє на території Харківської, Донецької та Луганської областей.

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

Теги:
Новини
Україна
журналісти
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