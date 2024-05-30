Спроба цензури в Укрінформі: в Одесі розповіли про реакцію мережі кореспондентів

Про це в коментарі Суспільному повідомила власна кореспондентка Укрінформу в Одесі Ганна Бодрова.

За її словами, завдання було від гендиректора. У списках були зазначені бажані та небажані спікери. Наприклад, серед бажаних був голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Теми, які запропонували для висвітлення, він озвучив на пресконференції, що відбулась напередодні нового року.

"Зокрема, серед небажаних по Одещині був Братчук. Потім, коли власкори озвучили здивування цими списками, нам видали нові списки, де небажані вже стали бажаними. Ми всією кормережею прийняли рішення не спиратися на ці списки та висвітлювати події незалежно від того, в якій колонці спікер", - зазначила Бодрова.

Що передувало

Укрінформ – єдине в країні державне інформаційне агентство. Після Революції Гідності Укрінформ очолював член Національної спілки журналістів України Олександр Харченко. IPI зазначає, що, на думку багатьох українських журналістів, він успішно запровадив стандарти неупередженої журналістики в державному виданні. Харченка звільнили в листопаді 2023 року, а на його місце призначили Олексія Мацуку, відомого підтримкою Володимира Зеленського.

У травні видання "Українська правда" оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за керівництва Мацуки в інформагенції запровадили темники зі списками небажаних спікерів. Так, для Львівщини серед небажаних спікерів були мер Львова Андрій Садовий, активіст і волонтер Святослав Літинський, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин і керівник Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук.

Матеріал вийшов за співавторства Ангеліни Страшкулич, яка до березня 2024 року працювала в Укрінформі.

Після публікації УП закарпатська кореспондентка Укрінформу Тетяна Когутич підтвердила інформацію про спроби впровадження Офісом президента темників через директора інформагентства.

Крім того, Львівська кореспондентка Укрінформу Людмила Гринюк також підтвердила, що отримувала темники зі списком небажаних спікерів.

30 травня Міжнародний інститут преси (IPI) висловив занепокоєння тим, що керівником національного інформагентства "Укрінформ" призначили чинного військового.