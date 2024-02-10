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Країни ЄАВТ готові інвестувати в економіку Індії $100 млрд

10 лютого, 2024 субота
01:24
Світ

Країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) домовилися про інвестиції в Індію у рамках нової торгової угоди

Про це повідомляє Bloomberg.

Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн взяли на себе зобов'язання інвестувати в Індію в рамках торговельної угоди. Країни хочуть вкласти в економіку Індії до 100 млрд доларів впродовж 15 років. Індія хоче, щоб це було обов'язковою умовою угоди, але країни ЄАВТ поки що не згодні.

Гроші до Індії вкладатимуть не уряди країн ЄАВТ, а приватні компанії. Вони інвестуватимуть у вже чинні та нові заводи в Індії. Завдяки цим інвестиціям в Індії з'явиться понад 1 млн нових робочих місць.

Bloomberg відзначає, що країни ЄАВТ підписали угоду з Індією після 16 років розробки. Тепер вони зможуть продавати певні групи товарів в Індії за нижчими цінами. Йдеться про:

  • Оброблені харчові продукти;
  • Напої;
  • Електроніку;
  • Іншу інженерну продукцію.

Угода також забезпечить легше переміщення індійських фахівців у блок та доступ на ринки для деяких сільськогосподарських продуктів,

Видання додає, що Індія зараз дуже приваблива для інвесторів. Багато компаній хочуть перемістити виробництво з Китаю до інших країн, і Індія - один із найкращих варіантів. Економіка Індії швидко зростає, і вона скоро стане однією з найбільших серед великих країн у світі.

Також Об'єднані Арабські Емірати хочуть інвестувати до Індії до 50 млрд доларів.

  • 21 січня Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин.
Теги:
Економіка
Індія
Швейцарія
Норвегія
Ісландія
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