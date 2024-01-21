Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням міністра економіки Швейцарії, Пармелін вирушив до Індії одразу після Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб зустрітися з колегою Пійушем Гоялом. За його словами, загальна схема угоди була погоджена, і чиновники працюють над завершенням деталей.

За словами Пармеліна, угода "створить робочі місця для молодого населення Індії та забезпечить зайнятість у Швейцарії".