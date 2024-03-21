Кращі фільми жанру еротика. Наш ТОП-5

Любов / Love (2015)

Мерфі та Електра мають дуже нестабільні стосунки. Щодня вона перетинає всі лінії. У міру того, як пара продовжує свою химерну одержимість, експерименти призводять до того, що вони приводять у ліжко іншу жінку. Цей випадок, однак, не спрацював позитивно й вивів з ладу все довкола…

Малькольм та Мар / Malcolm & Marie (2021)

Майбутнє стосунків режисера та його дівчини залежить від бурхливої ночі, яку пронизує сварка. Закохану пару зіграли Зендая та Джон Девід Вашингтон, наповнивши стрічку спокусою та чуттєвістю…

Молоді та красиві / Young and Beautiful (2013)

Ізабель (Марин Вакт), 17-річна студентка, втрачає цноту після коротких канікул. Вона повертається додому і починає приховане життя, як дівчина на виклик, протягом року, зустрічаючи своїх клієнтів для побачень у готельному номері…

Винний у романтиці / Guilty of Romance (2011)

Історія про трьох жінок, долі яких не мали переплестися. Одна – детектив і, здається, щаслива у шлюбі, але приховує свій "підробіток" на лінії "Секс по телефону" і з її пам'яті не вивітрюється давній коханець. Друга – домогосподарка, яка любить свого чоловіка, але той не виявляє до неї інтересу. Тому вона вживає певних заходів. Третя жінка – викладачка літератури й водночас елітна секспрацівниця…

Венера в хутрі / Venus In Fur (2013)

Актриса (Еммануель Сеньє) намагається переконати режисера, що вона – найкращий вибір для участі в його наступному проєкті. Вона, ймовірно, має приховану мету, коли проходить прослуховування на роль у п'єсі, написаній письменником-жінконенависником (Матє Амальрік)...