Кролик тушкований із цибулею. Пропонуємо дуже простий рецепт корисної страви
Страва з м'яса кролика прикрасить будь-який стіл. Пропонуємо дуже простий рецепт його приготування. Смачна, ніжна і дуже корисна на вечерю
Інгредієнти для приготування кролика:
- кролик - 700 г
- цибуля - 3 шт.
- олія - 30 г
- сіль - за смаком
- спеції сухі - за смаком
Рецепт приготування кролика в мультиварці:
- перед початком приготування насамперед обробіть тушку кролика: найкраще рубати його по суглобах, щоб не було сколів кісток
- на гарячу сковороду налийте трохи олії, викладіть шматки кролика
- на сильному вогні обсмажте всі шматочки з усіх боків до золотистої скоринки обсмажуйте не до готовності, достатньо лише надати рум'яний колір
- цибулю очистіть від шкірки, промийте у проточній воді та наріжте цибулю півкільцями і додайте в сковороду до кролика
- дуже дрібно різати цибулю немає необхідності, так як при тривалому тушкуванні вона все одно розвариться
- за смаком додайте трохи солі та спеції, додайте трохи гарячої води та все перемішайте
- накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні щонайменше годину
- м'ясо кролика хоч і дуже смачне, але у нього є і суттєвий мінус – це тривалий час приготування, тому найзручніше його готувати в мультиварці
- при тривалому тушкуванні цибуля добре розварюється і виходить дуже смачний і густий соус
- ним можна полити гарнір, з яким подаватиметься кролик
Для гарніру підійде відварний рис, картопля чи макарони. Хоча при тушкуванні кролика до нього можна додати очищену картоплю та приготувати її разом із м'ясом - вийде одразу й м'ясна страва та повноцінний гарнір.
М'ясо кролика дуже ніжне і чудово поєднується з тушкованою цибулею - приготовані разом вони складають такий гармонійний дует, що додавати нічого зайвого немає потреби.
Крольчатину можуть їсти будь-які категорії людей і навіть алергетики, оскільки це м'ясо гіпоалергенне.
Смачного!
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