Кролик тушкований із цибулею. Пропонуємо дуже простий рецепт корисної страви

Інгредієнти для приготування кролика:

кролик - 700 г

цибуля - 3 шт.

олія - 30 г

сіль - за смаком

спеції сухі - за смаком

Рецепт приготування кролика в мультиварці:

перед початком приготування насамперед обробіть тушку кролика: найкраще рубати його по суглобах, щоб не було сколів кісток

на гарячу сковороду налийте трохи олії, викладіть шматки кролика

на сильному вогні обсмажте всі шматочки з усіх боків до золотистої скоринки обсмажуйте не до готовності, достатньо лише надати рум'яний колір

цибулю очистіть від шкірки, промийте у проточній воді та наріжте цибулю півкільцями і додайте в сковороду до кролика

дуже дрібно різати цибулю немає необхідності, так як при тривалому тушкуванні вона все одно розвариться

за смаком додайте трохи солі та спеції, додайте трохи гарячої води та все перемішайте

накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні щонайменше годину

м'ясо кролика хоч і дуже смачне, але у нього є і суттєвий мінус – це тривалий час приготування, тому найзручніше його готувати в мультиварці

при тривалому тушкуванні цибуля добре розварюється і виходить дуже смачний і густий соус

ним можна полити гарнір, з яким подаватиметься кролик

Для гарніру підійде відварний рис, картопля чи макарони. Хоча при тушкуванні кролика до нього можна додати очищену картоплю та приготувати її разом із м'ясом - вийде одразу й м'ясна страва та повноцінний гарнір.

М'ясо кролика дуже ніжне і чудово поєднується з тушкованою цибулею - приготовані разом вони складають такий гармонійний дует, що додавати нічого зайвого немає потреби.

Крольчатину можуть їсти будь-які категорії людей і навіть алергетики, оскільки це м'ясо гіпоалергенне.

Смачного!