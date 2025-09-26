Кубок України: відбулося жеребкування 1/8 фіналу, "Динамо" зіграє проти "Шахтаря"
У п'ятницю, 26 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
До цієї стадії турніру вийшли представники УПЛ — "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух", "ЛНЗ Черкаси"; першої ліги — "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Нива" (Тернопіль), "Агробізнес", "Інгулець", "Чернігів", другої ліги — "Лісне", "Нива" (Вінниця), "Локомотив" та аматорський "Агротех".
Процедура жеребкування була "сліпою", її провели головний тренер збірної України Сергій Ребров та військовослужбовець Іван Зарубін. У підсумку сформувалися наступні пари:
"Локомотив" - "Нива" (Вінниця)
"Чернігів" - "Лісне"
"Металіст 1925" - "Агробізнес"
"Динамо" - "Шахтар"
"Агротех" - "Фенікс-Маріуполь"
"Буковина" - "Нива" (Тернопіль)
"Вікторія" - "Інгулець"
"ЛНЗ Черкаси" - "Рух"
Матчі відбудуться 28-30 жовтня
- 25 вересня УАФ виключила "Кривбас" з Кривого Рогу з розіграшу Кубка України через порушення регламенту в матчі 1/16 фіналу проти "Чернігова".
