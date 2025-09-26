Кубок України: відбулося жеребкування 1/8 фіналу, "Динамо" зіграє проти "Шахтаря"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу .

До цієї стадії турніру вийшли представники УПЛ — "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух", "ЛНЗ Черкаси"; першої ліги — "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", "Нива" (Тернопіль), "Агробізнес", "Інгулець", "Чернігів", другої ліги — "Лісне", "Нива" (Вінниця), "Локомотив" та аматорський "Агротех".

Процедура жеребкування була "сліпою", її провели головний тренер збірної України Сергій Ребров та військовослужбовець Іван Зарубін. У підсумку сформувалися наступні пари:

"Локомотив" - "Нива" (Вінниця)

"Чернігів" - "Лісне"

"Металіст 1925" - "Агробізнес"

"Динамо" - "Шахтар"

"Агротех" - "Фенікс-Маріуполь"

"Буковина" - "Нива" (Тернопіль)

"Вікторія" - "Інгулець"

"ЛНЗ Черкаси" - "Рух"

Матчі відбудуться 28-30 жовтня