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Ексклюзив

Лазерна зброя зможе збивати дрони над українськими містами тихо і влучно, - експерт Їжак

Ярослава Наумова
1 серпня, 2025 п'ятниця
16:30
Технології «Iron Beam»

Зброя спрямованої енергії — лазерна і мікрохвильова — наближається до практичного застосування. Вона вже здатна конкурувати як інструмент боротьби з дронами та ракетами

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Про це Еспресо розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

За словами експерта, перспектива їх застосування може сягати року-двох, а технологічний стрибок пов"язаний із видобутком рідкісноземельних елементів в Україні.

Він наголошує: що потенційно можуть робити лазери, їхня оптика й системи керування в бойових умовах як ударна зброя — це руйнувати корпуси дронів, виготовлені з дерева, пластику або алюмінієвого сплаву. Адже конструкційна слабкість і повільність дронів — зворотний бік їхньої дешевизни.

"Системна проблема сучасних лазерів, які готуються до бойового застосування проти дронів, у порівнянні з альтернативами — вкрай висока ціна установки", - зауважує експерт. Але разом  - наднизька собівартість генерації променя (менше 10 доларів), яким цей дрон можна уразити.

За словами Їжака, у складі комбінованих систем — поряд із ракетами, снарядами та засобами РЕБ — лазери вже найближчими роками можуть підвищити якість захисту від дронів.

Інший перспективний напрям використання спрямованої енергії — мікрохвильова електромагнітна зброя. Вона діє не шляхом ураження корпусу дрона, який є прозорим для мікрохвилтними імпульсами. "Це можна назвати "летальною РЕБ" — для неї не має значення, як саме керується дрон, якщо його система управління електронна, вона не потребує надскладного прицілювання та може бути спрямована одразу на рій дронів.", - розповідає експерт. 

Лазерні й мікрохвильові "гармати" вже вийшли з лабораторій, вони тестуються на полігонах і вже випробовувалися в операціях США та Ізраїлю на Близькому Сході. Низка систем уже існує в режимі дослідницьких версій, наближених до бойових.

"Перші бойові лазерні комплекси можуть з’явитися на критично важливих об’єктах вже протягом одного-двох років", - прогнозує Олексій Їжак. 

Проте масоване застосування лазерів у бойових умовах вимагатиме чергового технологічного прориву. "Цей наступний технологічний стрибок може відбутися не відразу, а, можливо, одночасно з початком видобутку рідкісноземельних елементів в Україні — без яких бойові лазери були б взагалі неможливі", - резюмує експерт.
 

Теги:
Війна з Росією
оборона та безпека
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