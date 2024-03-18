Ліберальні росЗМІ порахували, скільки голосів на виборах за Путіна могли бути сфальшовані

Про це пише ліберальна російська газета "Нова газета Європа".

"Володимир Путін отримав не менше 31,6 млн голосів за допомогою фальсифікацій, тобто близько половини голосів за нього було вкинуто, з'ясувала "Нова газета Європа"", - йдеться у повідомленні.

За їхніми підрахунками, не менше 10% результату Путіна забезпечили фальсифікації.

"Це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії. Фальсифікацій було так багато, що область "чесних" голосів статистичними методами виділити практично неможливо", - наголосили опозиційні російські аналітики.

Вони кажуть, що за допомогою методу математика Сергія Шпилькіна оцінили частку "аномальних" голосів на минулих виборах, використовуючи дані за підсумками опрацювання 97% протоколів ЦВК, зібраних каналом "Невибори".

Без урахування електронного голосування, у виборах нібито взяли участь 74,5 млн виборців, з яких 64,7 млн, за даними ЦВК, проголосували за Путіна.

Метод Шпилькіна виявляє, скільки голосів було "додано" переможцю шляхом вкидання бюлетенів та переписування підсумкових протоколів. Для цього зіставляється розподіл голосів за різних кандидатів із явкою на кожній окремій дільниці.

Якщо вибори пройшли чесно, розподіл за кандидата-лідера та всіх інших кандидатів мають бути ідентичними, тобто відрізнятися лише за абсолютним значенням коштом різної кількості голосів, а не за формою. Проте вкидання за одного з кандидатів впливає на розподіл: він збільшує і явку, і результат.