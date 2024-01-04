Літак Turkish Airlines перервав зліт у Стамбулі через кота у салоні

Про це повідомило агентство DHA.

Після завершення посадки пасажирів літак почав виїжджати на злітно-посадкову смугу для зльоту. У цей час з ручної поклажі втік кіт, якого пасажир незаконно взяв на борт, і почав розгулювати по салону.

Екіпаж літака доповів про ситуацію пілоту, який зв'язався з Центром управління повітряним рухом аеропорту Стамбула і повідомив, що повертається на стоянку.

Авіакомпанія Turkish Airlines занесе пасажира у чорний список, оскільки він вже не вперше намагався провезти кота у такий спосіб.