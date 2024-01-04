Літак Turkish Airlines перервав зліт у Стамбулі через кота у салоні
В аеропорту турецького Стамбула пасажирський Boeing 777-300 авіакомпанії Turkish Airlines, який готувався виконати рейс до Афін, був змушений перервати зліт через кота, який втік від одного з пасажирів і почав ходити по салону
Про це повідомило агентство DHA.
Після завершення посадки пасажирів літак почав виїжджати на злітно-посадкову смугу для зльоту. У цей час з ручної поклажі втік кіт, якого пасажир незаконно взяв на борт, і почав розгулювати по салону.
Екіпаж літака доповів про ситуацію пілоту, який зв'язався з Центром управління повітряним рухом аеропорту Стамбула і повідомив, що повертається на стоянку.
Авіакомпанія Turkish Airlines занесе пасажира у чорний список, оскільки він вже не вперше намагався провезти кота у такий спосіб.
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