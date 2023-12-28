В аеропорту Вільнюса оштрафували пасажира за емблему ПВК Вагнера

Про це прессекретар "Литовських аеропортів" Тадас Василяускас заявив виданню Delfi.

Він пояснив, що пасажира та його речі доглянули, але нічого забороненого у нього не знайшли. Проте через логотип ПВК Вагнера представники аеропорту викликали поліцію та Службу охорони державного кордону.

Пізніше на чоловіка склали протокол за статтею про демонстрацію забороненої символіки. Видання зазначає, що через затримання він не зміг відлетіти до Лондона. Також там уточнюють, що чоловік має литовський паспорт.