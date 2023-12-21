У Литві проведуть реформу призову до армії: законопроєкт вже підтримав парламент
Парламент Литви попередньо підтримав запропоновану Міністерством оборони реформу призову до Збройних сил країни
Про це повідомляє LRT.
Тепер законопроєкт розглянуть парламентські комітети, а депутати знову проголосують за нього під час весняної сесії.
Згідно з новою моделлю призовний вік буде встановлений на рівні 18–21 року, замість нинішніх 18–23 років. Навчання у вищих навчальних закладах не буде розглядатися як причина для відстрочки військової служби.
Студенти вищих навчальних закладів будуть зобов'язані проходити службу або на курсах підготовки молодших командирів, або у складі Добровольчих сил національної оборони, поєднуючи її з навчанням.
Вони також можуть призупинити навчання й проходити військову службу у звичайному режимі. Реформа також передбачає скорочення терміну служби з дев'яти до шести місяців для деяких призовників.
Зміни спрямовані й на надання можливості тим, хто хоче служити, але за станом здоров'я не може проходити строкову військову службу. Вони повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість і форму служби визначатиме міністр оборони.
Крім того, пропонують збільшити тривалість альтернативної служби з 10 до 12 місяців. Добровольці зможуть служити у віці від 18 до 38 років, як і раніше. За оцінками армії, щороку до 7 тисяч юнаків закінчують школу в Литві й придатні до служби.
Про плани реформування призову в Литві було оголошено в лютому цього року.
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