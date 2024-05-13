Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Любите морепродукти? Наші варіанти сніданків не залишать вас байдужими

Любите морепродукти? Наші варіанти сніданків не залишать вас байдужими

13 травня, 2024 понедiлок
12:39
рецепти сніданки
Зміст

При виборі морепродуктів слід пам'ятати головне правило – вони мають бути свіжими та якісними. Морепродукти на сніданок – завжди хороша ідея. Вони допоможуть поповнити запаси вітамінів та мікроелементів, надаючи сили та натхнення провести день з користю

Млинці зі спаржею та крабовими паличками

Інгредієнти з морепродуктами:

  • 1 упаковка крабових паличок 
  • 1 склянка молока
  • 2 яйця
  • 3 чверті склянки борошна
  • чверть чайної ложки розпушувача для тіста
  • чверть чайної ложки солі
  • чверть склянки розтопленого вершкового масла
  • 8 скибочок шинки
  • 150 г вершкового сиру
  • 16 стебел спаржі
  •  4 пір'їнки зеленої цибулі
  • діжонська гірчиця за бажанням

Приготування млинців з морепродуктами:

  • змішайте до однорідності борошно, яйця, молоко, розпушувач, сіль та розтоплене вершкове масло
  • сковорідку розігрійте на середньому вогні
  • змастіть залишками олії та налийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіляючи його по дну
  • смажте близько однієї хвилини на одній стороні, після чого переверніть і готуйте ще 20 - 30 секунд
  • так само досмажте решту млинців
  • кожен млинець змастіть вершковим сиром
  • додайте скибочку шинки, шматочки крабових паличок і кілька стеблинок попередньо відвареної спаржі
  • присипте подрібненою зеленою цибулею
  • до пікантності додайте діжонську гірчицю.

Тортілья з крабовими паличками

Інгредієнти для тортильї з крабовими паличками:

  • 1 упаковка крабових паличок 
  • 50 г песто з базиліком або в'ялені томати
  • 5 томатів чері
  • 2 столові ложки майонезу
  • 4 тортильї
  • 150 грамів моцарели
  • шпинат і рукола за смаком

Приготування тортильї з крабовими паличками:

  • наріжте крабові палички та томати чері
  • змішайте їх, додавши майонез та песто
  • викладіть суміш на тортильї 
  • присипте натертою моцарелою
  • складіть тортилью: спочатку загніть нижню частину, потім – 2 боки до центру, загорніть "конвертик"
  • притисніть гриль-решіткою і підсмажте з обох боків протягом 3-5 хв.

Спрінг-роли з крабовими паличками

Інгредієнти для спрінг-рол з крабовими паличками:

  • 1 упаковка "Водний світ"
  • 6 аркушів рисового паперу
  • 1 огірок
  • 1 солодкий перець
  • 1 морква
  • листя салату за смаком
  • соус за смаком

Приготування спрінг-рол з крабовими паличками:

  • огірок і перець наріжте довгою соломкою, а моркву натріть або наріжте соломкою
  • рисовий папір зануріть у велику миску з теплою водою на кілька секунд
  • далі викладіть її на велику плоску тарілку
  • зверху на папір покладіть один листок салату, крабову паличку, шматочки огірка, перцю та моркви
  • заверніть у рол
  • лівий та правий край рисового паперу загорніть до середини, щоб нічого не випадало
  • сформуйте ще кілька ролів
  • налийте улюблений соус у соусник 
  • подавайте на стіл.

Яєчний рулет з ікрою мойви

Інгредієнти для яєчного рулету з мойвою:

  • 4 столові ложки ікри мойви 
  • 6 яєць;
  • 1 столова ложка борошна
  • 30 г зелені (базиліка)
  • олія для смаження
  • сіль, перець за смаком

Приготування яєчного рулету з мойвою:

  • яйця розбийте у велику миску
  • посоліть
  • поперчіть до смаку
  • перемішайте їх за допомогою віночка
  • щоб омлет добре тримав форму, до яєць можна додати борошно
  • суміш вилийте в розігріту сковороду з олією
  • підсмажте на маленькому вогні
  • омлет покладіть на харчову плівку та змастіть ікрою
  • далі викладіть базилік
  • заверніть омлет у рулет 
  • дайте постояти в холодильнику 2 години
  • наріжте на порційні шматки.

Яєчні млинці з крабовими паличками

Інгредієнти для млинців:

  • 4 яйця
  • 1 столова ложка олії
  • 1 столова ложка крохмалю
  • пів чайної ложки солі
  • Для начинки:
  • 1 упаковка крабових паличок 
  • майонез або крем-сир за смаком
  • 1 огірок;
  • гострий соус 
  • 100 г відвареного рису.

Приготування: для млинців

  • з'єднайте всі інгредієнти для млинців у мисці 
  • перемішайте до однорідності
  • змастіть сковороду олією 
  • налийте трохи тіста
  • смажте млинець до готовності
  • те саме повторіть з усім тістом
  • огірок поріжте соломкою
  • крабові палички розділіть на волокна
  • млинець намажте майонезом або крем-сиром
  • зверху викладіть рис 
  • додайте трохи соусу 
  • далі покладіть шматки огірка, крабових паличок 
  • загорніть млинець у рулет.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Роман Донік
Автор Роман Донік
12 травня, 2024 неділя
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
Ґрета Тунберг
11 травня, 2024 субота
У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
13 травня, 2024 понедiлок
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 42.33
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
13 травня
12:36
міст метро
Метро на Виноградар: Київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва
12:34
Німеччина уряд
Суд у Німеччині визнав ультраправу партію AfD екстремістською
12:21
На фото: Дженніфер Лопес
Американський тур Дженніфер Лопес може стати провальним, вартість квитків знизили до $10
12:09
OPINION
Юрій Бутусов
Білгород: росіяни без вагань убивають своїх
12:02
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ просунувся до Джабалії на півночі сектора Гази
12:02
Ексклюзив
Путін і Андрій Бєлоусов новий міністр оборони РФ
Свідчить про додаткову мобілізацію економіки: експерт з нацбезпеки Варченко про заміну міністра оборони РФ
11:44
Оновлено
безпілотник, дрон
Нафтобазу на Білгородщині та електропідстанцію в Липецькій області атакували дрони СБУ, - ЗМІ
11:24
Євробачення-2023
Випередивши коронацію Чарльза ІІІ: Євробачення-2023 від імені України отримало премію BAFTA
11:21
Огляд
Кіліан Мбаппе, Матс Хуммельс, ПСЖ - Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
Мбаппе поставив крапку в трансферній епопеї, "Реал" та "Борусcія" вийшли до фіналу ЛЧ, а Cі Цзіньпін підтримав олімпійське перемир'я. Головні новини світового спорту за тиждень
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Де оборонні лінії Харківщини та чому Путін назначив економіста керувати армією. Акценти світових ЗМІ 13 травня
11:16
вогонь, полум'я, пожежа
Поблизу польського Катовіце вночі пролунали вибухи: в автопарку спалахнула пожежа
11:11
Ексклюзив
Верховна Рада
"Це журналістське гетто": нардеп В‘ятрович про повернення представників ЗМІ в Раду
10:47
Литва, Естонія, Латвія
Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії збираються у Вільнюсі: обговорять підтримку України
10:40
норвезький співак Даніель Овен
"Моя підтримка йде Палестині": член нацжурі Норвегії на Євробаченні-2024 визнав, що був упередженим щодо ізраїльської співачки
10:25
Оновлено
За 67 секунд: парламентський комітет Грузії розглянув у третьому читанні законопроєкт про "іноагентів"
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог намагається створити подвійну пастку: Згурець про рейдово-наступальні дії армії РФ на Харківщині
10:14
Шахрайство
У 2024 році в Україні винесли понад 1000 вироків за шахрайство: яких справ зафіксовано найбільше
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Останні зміни в уряді РФ. Чого чекати від нового міністра оборони
10:00
Грант Шаппс
"Чергова маріонетка Путіна": у Британії відреагували на заміну Шойгу Бєлоусовим
09:54
Харківщина: росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів, є поранені
09:42
північне сяйво
Через геомагнітну бурю в Україні на вихідних спостерігали північне сяйво. Фото
09:36
вибухи на російських НПЗ
Окупанти на Луганщині втратили стратегічні запаси пального після займань на двох НПЗ, - ОВА
09:22
Ексклюзив
Останніми днями ворожих обстрілів стало вдвічі більше: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський та Курахівський напрямки
09:22
До Дня вишиванки Укрпошта підготувала випуск двох особливих марок
09:10
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Дискваліфікований з Євробачення-2024 Йост Кляйн повернувся до Нідерландів
08:59
управління розвідки Міністерства оборони
ГУР ідентифікувало військових армії РФ, причетних до ракетних обстрілів України
08:48
Єгипет
Єгипет долучається до справи проти Ізраїлю щодо геноциду в Міжнародному суді ООН
08:28
Поліція США - ілюстрація
У США сталася стрілянина на вечірці, де були присутні 1000 людей: є жертви
08:22
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
08:08
OPINION
Ігор Луценко
Про тотальну роботизацію ЗСУ
08:06
Нирка
У США помер чоловік, якому вперше у світі пересадили свинячу нирку
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 31 танк, 15 артсистем і понад 1700 російських окупантів, - Генштаб
07:22
ізраїльські солдати
США пропонують Ізраїлю дані про місце перебування ватажків ХАМАСу за відмову від операції в Рафаху, - WP
07:16
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: відомо про 15 загиблих
06:51
Оновлено
Литва прапор
У Литві визначили учасників другого туру виборів президента
06:40
путін та шойгу
У ISW проаналізували, чому Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони
06:22
Нікі Гейлі
Трамп спростував повідомлення про наміри примиритися зі своєю суперницею Ніккі Гейлі
05:44
санкції проти Росії
"РФ мусить використовувати чипи з помп для грудного молока": в уряді США переконані, що санкції сповільнили Росію 
05:18
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський запевнив у готовності сприяти загальному обміну полоненими між Росією й Україною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV