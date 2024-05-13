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Любите морепродукти? Наші варіанти сніданків не залишать вас байдужими
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При виборі морепродуктів слід пам'ятати головне правило – вони мають бути свіжими та якісними. Морепродукти на сніданок – завжди хороша ідея. Вони допоможуть поповнити запаси вітамінів та мікроелементів, надаючи сили та натхнення провести день з користю
Млинці зі спаржею та крабовими паличками
Інгредієнти з морепродуктами:
- 1 упаковка крабових паличок
- 1 склянка молока
- 2 яйця
- 3 чверті склянки борошна
- чверть чайної ложки розпушувача для тіста
- чверть чайної ложки солі
- чверть склянки розтопленого вершкового масла
- 8 скибочок шинки
- 150 г вершкового сиру
- 16 стебел спаржі
- 4 пір'їнки зеленої цибулі
- діжонська гірчиця за бажанням
Приготування млинців з морепродуктами:
- змішайте до однорідності борошно, яйця, молоко, розпушувач, сіль та розтоплене вершкове масло
- сковорідку розігрійте на середньому вогні
- змастіть залишками олії та налийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіляючи його по дну
- смажте близько однієї хвилини на одній стороні, після чого переверніть і готуйте ще 20 - 30 секунд
- так само досмажте решту млинців
- кожен млинець змастіть вершковим сиром
- додайте скибочку шинки, шматочки крабових паличок і кілька стеблинок попередньо відвареної спаржі
- присипте подрібненою зеленою цибулею
- до пікантності додайте діжонську гірчицю.
Тортілья з крабовими паличками
Інгредієнти для тортильї з крабовими паличками:
- 1 упаковка крабових паличок
- 50 г песто з базиліком або в'ялені томати
- 5 томатів чері
- 2 столові ложки майонезу
- 4 тортильї
- 150 грамів моцарели
- шпинат і рукола за смаком
Приготування тортильї з крабовими паличками:
- наріжте крабові палички та томати чері
- змішайте їх, додавши майонез та песто
- викладіть суміш на тортильї
- присипте натертою моцарелою
- складіть тортилью: спочатку загніть нижню частину, потім – 2 боки до центру, загорніть "конвертик"
- притисніть гриль-решіткою і підсмажте з обох боків протягом 3-5 хв.
Спрінг-роли з крабовими паличками
Інгредієнти для спрінг-рол з крабовими паличками:
- 1 упаковка "Водний світ"
- 6 аркушів рисового паперу
- 1 огірок
- 1 солодкий перець
- 1 морква
- листя салату за смаком
- соус за смаком
Приготування спрінг-рол з крабовими паличками:
- огірок і перець наріжте довгою соломкою, а моркву натріть або наріжте соломкою
- рисовий папір зануріть у велику миску з теплою водою на кілька секунд
- далі викладіть її на велику плоску тарілку
- зверху на папір покладіть один листок салату, крабову паличку, шматочки огірка, перцю та моркви
- заверніть у рол
- лівий та правий край рисового паперу загорніть до середини, щоб нічого не випадало
- сформуйте ще кілька ролів
- налийте улюблений соус у соусник
- подавайте на стіл.
Яєчний рулет з ікрою мойви
Інгредієнти для яєчного рулету з мойвою:
- 4 столові ложки ікри мойви
- 6 яєць;
- 1 столова ложка борошна
- 30 г зелені (базиліка)
- олія для смаження
- сіль, перець за смаком
Приготування яєчного рулету з мойвою:
- яйця розбийте у велику миску
- посоліть
- поперчіть до смаку
- перемішайте їх за допомогою віночка
- щоб омлет добре тримав форму, до яєць можна додати борошно
- суміш вилийте в розігріту сковороду з олією
- підсмажте на маленькому вогні
- омлет покладіть на харчову плівку та змастіть ікрою
- далі викладіть базилік
- заверніть омлет у рулет
- дайте постояти в холодильнику 2 години
- наріжте на порційні шматки.
Яєчні млинці з крабовими паличками
Інгредієнти для млинців:
- 4 яйця
- 1 столова ложка олії
- 1 столова ложка крохмалю
- пів чайної ложки солі
- Для начинки:
- 1 упаковка крабових паличок
- майонез або крем-сир за смаком
- 1 огірок;
- гострий соус
- 100 г відвареного рису.
Приготування: для млинців
- з'єднайте всі інгредієнти для млинців у мисці
- перемішайте до однорідності
- змастіть сковороду олією
- налийте трохи тіста
- смажте млинець до готовності
- те саме повторіть з усім тістом
- огірок поріжте соломкою
- крабові палички розділіть на волокна
- млинець намажте майонезом або крем-сиром
- зверху викладіть рис
- додайте трохи соусу
- далі покладіть шматки огірка, крабових паличок
- загорніть млинець у рулет.
Смачного!
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