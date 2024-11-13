"Маск зміг використати платформу для формування політичного дискурсу": The Guardian залишає X

Про це йдеться у заяві на сайті видання.

"Ми вважаємо, що переваги перебування на X тепер поступаються недолікам, і що ресурси редакції можуть бути краще використані для просування нашої журналістики деінде", - розповіли там.

У виданні вважають, що передвиборча кампанія у США підтвердила думку про те, що X є токсичною медіаплатформою, а її власник Ілон Маск "зміг скористатися впливовістю соцмережі для формування політичного дискурсу".

" Це те, що ми розглядали протягом деякого часу, враховуючи часто тривожний вміст, який рекламується або міститься на платформі, включно з ультраправими теоріями змови та расизмом", - йдеться у заяві.



