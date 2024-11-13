"Маск зміг використати платформу для формування політичного дискурсу": The Guardian залишає X
Британське видання The Guardian заявило, що не публікуватиме дописи на X через тривожний вміст, зокрема, расизм і теорії змови
Про це йдеться у заяві на сайті видання.
"Ми вважаємо, що переваги перебування на X тепер поступаються недолікам, і що ресурси редакції можуть бути краще використані для просування нашої журналістики деінде", - розповіли там.
У виданні вважають, що передвиборча кампанія у США підтвердила думку про те, що X є токсичною медіаплатформою, а її власник Ілон Маск "зміг скористатися впливовістю соцмережі для формування політичного дискурсу".
"Це те, що ми розглядали протягом деякого часу, враховуючи часто тривожний вміст, який рекламується або міститься на платформі, включно з ультраправими теоріями змови та расизмом", - йдеться у заяві.
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