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"Маск зміг використати платформу для формування політичного дискурсу": The Guardian залишає X

Євген Козярін
13 листопада, 2024 середа
21:24
Світ Twitter, X, Ілон Маск

Британське видання The Guardian заявило, що не публікуватиме дописи на X через тривожний вміст, зокрема, расизм і теорії змови

Зміст

Про це йдеться у заяві на сайті видання.

"Ми вважаємо, що переваги перебування на X тепер поступаються недолікам, і що ресурси редакції можуть бути краще використані для просування нашої журналістики деінде", - розповіли там.

У виданні вважають, що передвиборча кампанія у США підтвердила думку про те, що X є токсичною медіаплатформою, а її власник Ілон Маск "зміг скористатися впливовістю соцмережі для формування політичного дискурсу".

"Це те, що ми розглядали протягом деякого часу, враховуючи часто тривожний вміст, який рекламується або міститься на платформі, включно з ультраправими теоріями змови та расизмом", - йдеться у заяві. 


 

Теги:
Технології
Ілон Маск
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