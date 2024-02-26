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Мідії у вершково-часниковому соусі. Розповімо, як приготувати
Смачнющі мідії й вершково-часниковому соусі. Подавати мідії найкраще з пастою чи рисом. Калорійність приготованих мідій у вершковому соусі за цим рецептом становить 115 ккал на 100 грам
Інгредієнти для мідій у вершково-часниковому соусі:
- заморожені мідії - 500 г
- вершки 10% - 200 мл
- вершкове масло - 30 г
- часник - за смаком
- прованські трави - за смаком
Покроковий рецепт приготування мідій у вершково-часниковому соусі:
- часник очистити та дрібно порубати
- розтопити вершкове масло в сковорідці
- додати до нього дрібно нарізаний часник
- зменшити вогонь
- тушкувати 1 хв. - дуже важливо не дати часнику підгоріти
- розтанулі мідії відправити тушкувати з часником
- поперчити
- додати суміш французьких трав
- через 7–8 хв. влити вершки
- тушкувати мідії далі, до загусання вершків
- якщо вершки довго не густіють, можна додати трохи борошна.
Смачного!
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