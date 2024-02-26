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Мідії у вершково-часниковому соусі. Розповімо, як приготувати

26 лютого, 2024 понедiлок
18:40
рецепти мідії у вершковому соусі

Смачнющі мідії й вершково-часниковому соусі. Подавати мідії найкраще з пастою чи рисом. Калорійність приготованих мідій у вершковому соусі за цим рецептом становить 115 ккал на 100 грам

мідії у вершково-часниковому соусі

Інгредієнти для мідій у вершково-часниковому соусі:

  • заморожені мідії - 500 г
  • вершки 10% - 200 мл
  • вершкове масло - 30 г
  • часник - за смаком
  • прованські трави - за смаком

Покроковий рецепт приготування мідій у вершково-часниковому соусі:

  • часник очистити та дрібно порубати
  • розтопити вершкове масло в сковорідці 
  • додати до нього дрібно нарізаний часник
  • зменшити вогонь 
  • тушкувати 1 хв. - дуже важливо не дати часнику підгоріти
  • розтанулі мідії відправити тушкувати з часником
  • поперчити 
  • додати суміш французьких трав
  • через 7–8 хв. влити вершки
  • тушкувати мідії далі, до загусання вершків
  • якщо вершки довго не густіють, можна додати трохи борошна.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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