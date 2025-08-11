Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
У зв’язку з розширенням експериментального проєкту "Контракт 18–24" на операторів безпілотників затверджений перелік підрозділів та штатних посад, на яких можуть служити добровольці у віці до 25 років
Про це повідомляє Міноборони України.
Для добровольців у віці до 25 років для вибору доступні 46 підрозділів ЗСУ. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних БПС "Птахи Мадяра" та 20 окремий полк БПС "К-2".
Затверджено 32 штатні посади, пов'язані з експлуатацією БПС в рамках проєкту. Зокрема:
- оператор FPV-дронів;
- оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
- оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.
Повний перелік підрозділів та можливість подати заявку доступні на офіційному сайті проєкту: 18-24.army.gov.ua
- Контракт на посади операторів безпілотних систем укладатимуть на 2 роки, а термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців.
