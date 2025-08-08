"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Там нагадали, що наприкінці липня уряд розширив експериментальний проєкт "Контракт 18–24", ініційований Міністерством оборони, включивши до нього новий напрям — посади, пов’язані з використанням безпілотників. Для молоді до 25 років, яка хоче служити саме на цих посадах, запровадили окремий тип контракту тривалістю два роки, обов’язковою умовою якого є щонайменше рік бойових дій. Підготовка для таких рекрутів триватиме чотири місяці й включатиме базову військову підготовку, спеціалізоване навчання та адаптацію у військовій частині. За наявності сертифіката оператора БПС частину підготовки можна скоротити.

Військовослужбовці, які укладають контракт за напрямом БПС, отримуватимуть грошову допомогу поетапно — 200 тис. грн при підписанні, 300 тис. грн після навчання і 500 тис. грн після завершення служби, але за умови виконання вимог контракту. Якщо ці умови не дотримано або воєнний стан завершиться раніше, виплата останньої частини допомоги буде пропорційною часу служби.

Окрім цього, держава зберігає всі пільги для учасників проєкту: безоплатна освіта, пільгова іпотека, соцпакет, медичне забезпечення, а після завершення контракту — відстрочка від призову на рік і право виїзду за кордон.

Також розширили перелік тих, хто має право на одноразову допомогу в 1 млн грн — її можуть отримати й ті, хто вступив на службу до офіційного старту проєкту. Міністр оборони матиме право збільшувати розмір виплат залежно від бюджету.

Контракт для українців віком до 24 років: що відомо

У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.

У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.

У січні 2025 року в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Пізніше Федір Веніславський розповів, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати в разі укладання контракту.

У лютому президент Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.

З 12 лютого в Резерв+ можна подати заявку на укладення контракту в межах проєкту "Контракт 18-24".

Міноборони України запропонувало законодавчі зміни, які надають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою "Контракт 18–24".