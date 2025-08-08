Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби

"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби

Юлія Юліна
8 серпня, 2025 п'ятниця
14:52
Війна з Росією дрон, ЗСУ

Контракт на посади операторів безпілотних систем укладатимуть на 2 роки, а термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Там нагадали, що наприкінці липня уряд розширив експериментальний проєкт "Контракт 18–24", ініційований Міністерством оборони, включивши до нього новий напрям — посади, пов’язані з використанням безпілотників. Для молоді до 25 років, яка хоче служити саме на цих посадах, запровадили окремий тип контракту тривалістю два роки, обов’язковою умовою якого є щонайменше рік бойових дій. Підготовка для таких рекрутів триватиме чотири місяці й включатиме базову військову підготовку, спеціалізоване навчання та адаптацію у військовій частині. За наявності сертифіката оператора БПС частину підготовки можна скоротити.

Військовослужбовці, які укладають контракт за напрямом БПС, отримуватимуть грошову допомогу поетапно — 200 тис. грн при підписанні, 300 тис. грн після навчання і 500 тис. грн після завершення служби, але за умови виконання вимог контракту. Якщо ці умови не дотримано або воєнний стан завершиться раніше, виплата останньої частини допомоги буде пропорційною часу служби.

Окрім цього, держава зберігає всі пільги для учасників проєкту: безоплатна освіта, пільгова іпотека, соцпакет, медичне забезпечення, а після завершення контракту — відстрочка від призову на рік і право виїзду за кордон.

Також розширили перелік тих, хто має право на одноразову допомогу в 1 млн грн — її можуть отримати й ті, хто вступив на службу до офіційного старту проєкту. Міністр оборони матиме право збільшувати розмір виплат залежно від бюджету.

Контракт для українців віком до 24 років: що відомо

У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.

У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.

У січні 2025 року в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Пізніше Федір Веніславський розповів, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати в разі укладання контракту.

У лютому президент Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.

З 12 лютого в Резерв+ можна подати заявку на укладення контракту в межах проєкту "Контракт 18-24".

Міноборони України запропонувало законодавчі зміни, які надають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою "Контракт 18–24".

2025, п'ятниця
8 серпня
15:26
Сі Цзіньпін та Путін
Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США, - ЗМІ
15:19
фейк
"Україна не хоче повертати своїх полонених": Лубінець розвінчав російський фейк
15:06
мобілізація в Україні
Нардеп від "Батьківщини" Євтушок розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації
14:34
суд, санкції
Міжнародний арбітраж припинив розгляд позову компанії Коломойського до України на $700 млн: причина
14:17
FPV-дрон "Генерал Черешня"
Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії
14:07
путін трамп
Зустріч Путіна й Трампа може відбутись у Римі, – Fox News
14:06
OPINION
Путін знову зіграв на слабостях Трампа
14:02
Оновлено
У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
13:54
UEFA , УЄФА
The Guardian: УЄФА виплатила російським клубам майже 11 млн євро після вторгнення в Україну
13:46
"Ніякого впливу не було": очільник НАБУ Кривонос про розслідування щодо корупції на закупівлі дронів
13:41
НАБУ та САП
Керівники НАБУ й САП просять СБУ оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду з боку їхніх фахівців
13:35
Огляд
міжнародний огляд
Трамп не вимагатиме від Путіна зустрічі із Зеленським, а Європу просять стати учасником мирних переговорів України та РФ. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
13:19
Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком, який служить у ЗСУ
13:05
У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року
13:01
Вступні іспити
Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти
12:58
ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту
12:57
Ексклюзив
штучний інтелект
Експерт із впровадження ШІ розповів, як відрізняти фейковий контент, згенерований штучним інтелектом
12:43
Ексклюзив
фотовиставка "Вогнетривкі"
"Вогнетривкі": у Києві відкрили виставку фото воїнів 24-ї ОМБр, присвячену битві за Часів Яр
12:31
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ
12:29
Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня
12:11
Ексклюзив
Грузія протести
Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко
12:04
Скрізь світитиме сонце: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:01
OPINION
Це все — не про мир
11:25
Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
11:14
війна у Грузії 2008
У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
11:08
електроенергія
Споживання електрики знижується, потужні електроприлади краще вмикати вдень: ситуація в енергосистемі України 8 серпня
11:05
У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
10:55
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими
10:51
СБУ затримала агента ФСБ, який наводив "шахеди" під час масштабної атаки на Кропивницький 28 липня
10:46
рис в Японії
Врожай рису в Японії опинився під загрозою через рекордну спеку
10:45
На війні загинула колишня співробітниця Чернігівського музею, бойова медикиня Третьої штурмової Марина Гриценко
10:35
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому
10:29
війна у Грузії 2008
"Доля Грузії залежить від того, чим завершиться війна в Україні": минає 17 років від початку російсько-грузинської війни
10:03
OPINION
Переговорні гойдалки
10:01
Аналітика
Зброя майбутнього. Інші фізичні принципи
09:57
Apple
Техаська компанія звинуватила Apple у крадіжці технологій для створення Apple Pay
09:51
Армія РФ просунулася в Серебрянському лісництві та ще на двох ділянках, - DeepState
09:24
Ексклюзив
Мирноград
Зараз людей можна вивозити лише "капсулами", але й це ризиковано: журналістка ТК "Орбіта" про ситуацію в Мирнограді
09:21
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
09:07
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: у кількох областях є постраждалі й руйнування
Більше новин
