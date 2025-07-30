Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Кабмін розширює "Контракт 18–24". До нього зможуть долучитися оператори дронів

Кабмін розширює "Контракт 18–24". До нього зможуть долучитися оператори дронів

Олена Будько
30 липня, 2025 середа
14:36
Війна з Росією Військові Національної гвардії України опановують дрони

Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми "Контракт 18–24" – контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі

Зміст

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу. Як і в основній програмі, тут також передбачено виплату 1 млн грн, яку здійснюють у три етапи. Водночас цей напрям має особливі умови. Головна – чіткий термін служби, два роки.

Після завершення служби захисники й захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Шмигаль нагадав також про те, що за ініціативи Міністерства оборони уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". У разі його ухвалення всі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Подати заявку на "Контракт 18-24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+. 

Контракт для українців віком до 24 років: що відомо

У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.

У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.

У січні 2025 року в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Пізніше Федір Веніславський розповів, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати в разі укладання контракту.

У лютому президент Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.

З 12 лютого в Резерв+ можна подати заявку на укладення контракту в межах проєкту "Контракт 18-24".

Міноборони України запропонувало законодавчі зміни, які надають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою "Контракт 18–24".

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
мобілізація
Держприкордонслужба
Нацгвардiя
безпілотник
Денис Шмигаль
Військові новини
Читайте також:
Андрюс Кубілюс
Автор Світлана Кравченко
28 липня, 2025 понедiлок
Україна разом з Британією та Норвегією можуть приєднатися до супутникової системи ЄС IRIS², що є альтернативою Starlink
Камчатка, цунамі
Автор Ольга Бабишена
30 липня, 2025 середа
На Камчатці після землетрусу магнітудою 8,8 сталось цунамі: існує загроза для Японії, США, Канади та інших тихоокеанських країн
Карта бойових дій за 5 – 12 липня
Автор Оксана Ліховід
28 липня, 2025 понедiлок
Стоїть дуже сильний сморід: заступник голови Сумської райради про звільнену Кіндратівку
Київ
+19.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
30 липня
14:57
Сумська ОВА вивіска
Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОДА: постраждали люди
14:56
Пєсков та Путін
РФ виробила "певний імунітет": Пєсков про наміри Трампа запровадити санкції через 10 днів
14:42
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
PR
Сири для ідеальної піци та пасти: що обрати у VARUS
14:32
росія китай
Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання поблизу Владивостока
14:08
Оновлено
ПриватБанк
ПриватБанк у Лондоні виграв суд проти Коломойського і Боголюбова
14:04
Ексклюзив
Україну очікують дуже важкі часи: ЗСУ потрібно посилити потенціал, щоб протистояти наступу ворога, що почнеться з серпня, - генерал-лейтенант Романенко
14:03
OPINION
Залужний у Vogue. Чому армія має стати частиною попкультури?
13:54
Дональд Туск
Туск: Є багато ознак того, що війна в Україні може бути призупинена найближчим часом
13:41
Уряд затвердив Дія.Картку. На неї можна буде отримати всі види держдопомоги
13:33
Оновлено
Мая Санду
Росія хоче взяти під контроль Молдову восени й готує втручання у вибори, - Санду
13:15
напад на Стерненко
Замах на Стерненка: суд продовжив тримання під вартою підозрюваної
12:50
НАБУ
За 9 років НАБУ повідомило про підозру 71 нардепу, з них 31 – нинішнього скликання ВРУ
12:46
суд, санкції
У суд передали перший обвинувальний акт щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність
12:38
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
Покровськ має оперативно-тактичне значення, втрата міста загрожує просуванням ворога у бік Дніпровщини, - військовий оглядач Попович
12:12
Оновлено
Олена Дума
Уряд звільнив голову АРМА Олену Думу
12:08
В Австралії дітям до 16 років заборонять мати обліковий запис на YouTube
12:02
OPINION
Договорнячок скоро?
11:50
погода весна хмари
Дощі зроблять паузу: синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди на останній день липня
11:37
діти, злочини росії
Кіберфахівці ГУР отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
11:34
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Доки позиція Росії не зміниться, перемовини між Зеленським і Путіним неможливі, - Чубаров
11:32
Оновлено
Росіяни обстріляли Харківщину
Обстріл Новоплатонівки на Харківщині: кількість загиблих зросла до шести
11:16
Ексклюзив
Toyota
У Держспецзв'язку дали детальну специфікацію авто, щоб отримати саме люксові Toyota Land Cruiser Prado, - волонтер Літинський
11:14
Дефіцит медпрацівників на окупованих територіях сягає 40%, - ЦНС
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Москва глузує з зусиль Трампа зупинити війну, а ЄС дає позики на переозброєння України. Акценти світових ЗМІ 30 липня
10:55
Готував "прориви" росіян на Харківщині: СБУ затримала агента ФСБ в одному з підрозділів Сил оборони
10:42
Андрій Єрмак
"Необхідно діяти": Єрмак в інтервʼю американцям заявив, що вірить у Трампа
10:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн, Давос
Мораторій в Європі на критику української влади було знято одним законопроєктом, - кореспондентка Висоцька
10:16
Негода повністю або частково знеструмила 156 населених пунктів у 9 областях: ситуація в енергосистемі 30 липня
10:11
Партизани розвідали авіазавод у Луганську, де росіяни таємно виробляють дрони і готують фахівців
10:06
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 липня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:04
OPINION
Чому щоб стати нардепом, довідка психіатра не потрібна?
09:45
OpenAI
"Покрокові інструкції замість швидких відповідей": у ChatGPT впровадили режим "навчання"
09:45
У Києві водій вистрелив в обличчя перехожому через зауваження про паркування авто і втік
09:27
Ексклюзив
"Закерзоння"
"Це потрібно було робити раніше": журналістка Попович про закон, що визнає депортованими українців, примусово переселених з території Закерзоння
09:23
ППО
Сили ППО вночі знешкодили 51 з 78 російських дронів
08:59
Німеччина солдат армія
"Зменшити залежність від США": Німеччина готує велике замовлення на літаки та бронетехніку
08:46
Оновлено
атака РФ на Харків, 30.07.25
Росія атакувала Україну дронами: у Харкові є постраждалі, на Дніпровщині пошкоджено залізничну інфраструктуру
08:37
Ексклюзив
НАТО
В НАТО вважають, що країни Альянсу, які межують з Росією, вже можуть стати обʼєктом вторгнення й операцій із саботажу, - дипломат Джиджора
08:30
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Бессент попередив Китай про 100% мита у випадку купівлі російської нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV