Кабмін розширює "Контракт 18–24". До нього зможуть долучитися оператори дронів

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу. Як і в основній програмі, тут також передбачено виплату 1 млн грн, яку здійснюють у три етапи. Водночас цей напрям має особливі умови. Головна – чіткий термін служби, два роки.

Після завершення служби захисники й захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Шмигаль нагадав також про те, що за ініціативи Міністерства оборони уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". У разі його ухвалення всі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Подати заявку на "Контракт 18-24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.

Контракт для українців віком до 24 років: що відомо

У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.

У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.

У січні 2025 року в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Пізніше Федір Веніславський розповів, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати в разі укладання контракту.

У лютому президент Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.

З 12 лютого в Резерв+ можна подати заявку на укладення контракту в межах проєкту "Контракт 18-24".

Міноборони України запропонувало законодавчі зміни, які надають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою "Контракт 18–24".