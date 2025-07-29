Уряд підготував розширення програми контрактів 18-24, - Зеленський
У вівторок, 29 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд уже підготував розширення програми контрактів 18-24, аби залучити мотивованих людей
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський поінформував, що уряд розширить програму контрактів 18–24 з метою залучення більш умотивованих кандидатів. Зазначається, що мова йде саме про роботу з безпілотниками.
За словами президента, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко представить цю програму розширення.
Зеленський також повідомив, що Юлія Свириденко доповіла йому про проєктні рішення, зокрема про зміни до бюджету, що мають на меті гарантувати повні виплати воїнам та сім'ям загиблих.
"Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають", - додав президент.
- 29 липня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про офіційне визнання Хреста бойових заслуг державною нагородою.
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