Уряд підготував розширення програми контрактів 18-24, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський поінформував, що уряд розширить програму контрактів 18–24 з метою залучення більш умотивованих кандидатів. Зазначається, що мова йде саме про роботу з безпілотниками.

За словами президента, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко представить цю програму розширення.

Зеленський також повідомив, що Юлія Свириденко доповіла йому про проєктні рішення, зокрема про зміни до бюджету, що мають на меті гарантувати повні виплати воїнам та сім'ям загиблих.

"Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають", - додав президент.