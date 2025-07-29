На рівні з Героєм України та орденом Хмельницького: Зеленський направив до ВР законопроєкт щодо юридичного визнання Хреста бойових заслуг
У вівторок, 29 липня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про офіційне визнання Хреста бойових заслуг державною нагородою
Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.
"Сьогодні я підписав та направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу для воїнів, які відзначаються Хрестом бойових заслуг", - зазначив Зеленський.
За його словами, Хрест бойових заслуг - це "об’єктивно висока нагорода", проте де-юре вона має переважно символічну вагу.
"Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - додав президент.
Наразі Хрестом бойових заслуг вже відзначені 318 українських воїнів. Зеленський наголосив, що кожен із них заслуговує на вдячність нації, та закликав Верховну Раду оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування.
- 26 липня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану.
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