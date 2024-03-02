Минулого року ЄС знизив імпорт металургії з РФ майже на 40%, - Eurostat
Європейський союз знизив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5%, у порівнянні з 2023 роком – до 4,8 млн тонн
Про це повідомляє GMK Center.
Витрати на імпорт російської продукції скоротились на 38,5%, до 2,4 млрд євро.
Основну частку імпорту складають напівфабрикати – це 69,4% від усього обсягу. За 2023 рік ЄС імпортував з Росії 3,11 млн тонн, а це на 16,6% менше ніж торік. Найбільший обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію, це 1,22 млн тонн (-16,8%).
Постачання залізної руди з РФ в ЄС у 2023 році склало 332,3 тисячі тонн, що на 88,2% менше ніж у 2022 році. Більша частина сировини було відвантажено до Словаччини – 185,94 тисячі тонн (-66%). Імпорт феросплавів склав 46,1 тисячі тонн (-63,9%), чавуну – 1,4 млн тонн (+20,1%), металобрухту – 35,1 тисяч тонн (-95,3%).
Крім того, у Eurostat визначили основних споживачів російської продукції ГМК у 2023 році:
- чавун – Італія, 1,18 млн тонн (+22,1%);
- феросплави – Нідерланди, 34,5 тисяч тонн (-67,5%);
- брухт – Литва, 31,35 тисяч тонн (+84%).
Таким чином, навіть із санкціями проти Росії, гірничо-металургійний комплекс РФ успішно здійснює експорт продукції до країн Європейського союзу. Хоча показники скоротилися у порівнянні з 2022 роком, коли обсяг експорту становив 7,92 млн тонн на суму 3,87 млрд євро, поставки залишаються на високому рівні.
- ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
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