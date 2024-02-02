Міста Німеччини: краса та цікавинки, короткий тур для мандрівників

Лейпциг

Лейпциг - справжня знахідка для тих, хто хотів би поєднати культурний відпочинок та розваги. Крім обов'язкових барів і пивних, Лейпциг багатий на історичну спадщину. Це і старовинні маєтки місцевої знаті, і будинки-музеї Шумана, Мендельсона та Баха, комплекс "Грассі", в якому ви відвідаєте одразу три музеї (Музей музичних інструментів, етнографічний та Музей прикладного мистецтва) і, звичайно ж, паркові ландшафти Авенвальд і Розенталь.

Фото: з доступних джерел

Штутгарт

Штутгарт припаде до душі автомобілістам, адже саме тут творилась історія таких марок як Maybach, Mercedes-Benz та Porsche. Штутгарт — це одне з найзеленіших міст Німеччини, в чому можна переконатися, погулявши його парками.

А ще тут можна просто блукати містом, заглянути до Музею мистецтва та в Лапідарію, де буквально зберігається старий Штутгарт, а також, не забути про Музей виноробства.

Фото: з доступних джерел

Кельн

Кельн дихає історією: готичні та барокові будівлі, старовинні церкви та середньовічні монастирі, руїни часів Римської імперії тощо.

Обов'язково відвідайте сторожову вежу часів стародавніх римлян і загляніть в Римо-німецький музей. Поблукайте площею Старого Ринку, полюбуйтесь казковим Фонтаном гномів і загляніть у Кельнський собор.

Фото: з доступних джерел

Мюнхен

Мюнхен - місто музеїв та пива, адже це столиця Баварії. Тут: 46 музеїв, 70 картинних галерей з роботами великих майстрів, чудові парки та палаци, величні собори тощо.

Фото: з доступних джерел

Дрезден

Дрезден - це Театральна площа і Фрауенкірхе, палацовий ансамбль Цвінгер та Замок-резиденція, в якому сусідять відразу кілька музеїв, а ще сад Гросер, зоопарк і Ботанічний сад.

А ще ви зможете провести паралелі між минулим містом та його сучасними реаліями, відвідати величний оперний театр міста.

Фото: з доступних джерел

Гамбург

Гамбург можна назвати німецькою Венецією, і не тільки тому, що місто стоїть на воді. Тут теж панує дух казки і напрочуд органічно поєднуються портові доки та величні собори, що сусідять з пивними та театрами.

Не пропустіть шанс побачити Гамбург з води на прогулянці корабликом по портовій гавані та каналах! Там можна побачити історичні кораблі-музеї, найстарішу верф міста "Блом і Фосс", круїзні термінали та відомий будинок у формі паралелепіпеда Dockland.

А ще: ботанічний сад, Ратуша, Музей мініатюри та Музей ляльок, Рибний ринок та художній музей Кунстхалле.