Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини На фронті відбулося 71 боєзіткнення, на Новопавлівському напрямку - понад 25 ворожих штурмів

На фронті відбулося 71 боєзіткнення, на Новопавлівському напрямку - понад 25 ворожих штурмів

2 квітня, 2024 вiвторок
07:54
Новини ЗСУ, військові

Упродовж доби 1 квітня Росія завдала по Україні 8 ракетних і 93 авіаційних удари, а також 126 разів била з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях ЗСУ

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

З артилерії росіяни обстріляли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєво не змінилася. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог проводить диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб завадити перекиданню українських військ на загрозливі напрямки, а також мінує територію вздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку доба минула без ворожих штурмів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак у районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався штурмувати українські позиції за підтримки авіації.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 18 штурмів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне, Івано-Дар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог атакував за підтримки авіації.

На Авдіївському напрямку відбито 10 ворожих атак у районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області ворог за підтримки авіації понад 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили 4 штурми на позиції Сили оборони в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують спроби вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра: минулої доби 4 рази атакували українські позиції.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Ракетні війська уразили 1 наземну станцію управління БпЛА, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ, 1 склад боєприпасів і 1 район зосередження особового складу ворога.

Теги:
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
Читайте також:
1 квітня, 2024 понедiлок
У Єкатеринбурзі горить Уралмаш - одне з найбільших машинобудівних підприємств Росії
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
29 березня, 2024 п'ятниця
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.91
    Купівля 38.91
    Продаж 39.43
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 квітня
08:53
Рубіжне
Біля вокзалу в окупованому Рубіжному з російського літака вдруге впала авіабомба
08:26
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія вночі атакувала Україну "шахедами": під прицілом - енергооб'єкти Дніпропетровщини і Кіровоградщини
08:00
Ексклюзив
Київський міський пологовий будинок 2
Скандал у Київському пологовому: медперсонал виступив проти нового керівника
08:00
OPINION
Ростислав Павленко
"Слуги народу": потенціал вичерпано?
07:59
Українська ППО ЗСУ
Нічна атака РФ: Сили оборони знищили 9 з 10 ворожих "шахедів"
07:51
Дональд Трамп
Трамп вніс $175 млн застави у справі про цивільне шахрайство, щоб уникнути арешту своїх активів
07:46
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
РПЦ зажадала від своїх священників читати молитви про "перемогу російської зброї", погрожуючи звільненням
07:11
санкції проти рф
Південна Корея запровадила санкції проти суден, компаній і фізосіб Росії, які співпрацювали з КНДР
06:56
Севастополь
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи та зникла електрика
06:50
КНДР ракета
КНДР втретє цьогоріч запустила балістичну ракету, Японія висловила протест
06:25
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
Федоров: Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км
06:20
Греція
До 2030 року - 200 сучасних літаків: Греція планує масштабну модернізацію армії
05:59
російська армія, мобілізація
У Росії на підготовку нових підрозділів витрачають менше ніж місяць, - Юсов
05:36
негода
У результаті негоди у Польщі загинули п'ятеро людей
05:08
Світ США Вірменія військові новини
До Вірменії прибула група військових інструкторів зі США
04:40
Сирія
Ізраїль вдарив по представництву Ірана у Дамаску, є жертви серед військових та дипломатів, - ЗМІ
03:44
Путін та Кім Чен Ин
КНДР і надалі постачає зброю Росії, їх партнерство процвітає, - Пентагон
03:16
ДТП світ Росія транспорт
У Росії на переїзді зіткнулись поїзд та автобус: загинули 7 осіб
02:48
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
У Мінцифри запевнили, що армія РФ максимально обмежена у використанні Starlink
02:20
На фото: Логотип OpenAI
Компанія OpenAI дозволила використовувати ChatGPT без реєстрації
01:52
Туреччина
У Туреччині обвалився балкон під час святкування перемоги на виборах: є жертви
01:24
Росія може зняти з Талібану статус терористичної організації
00:56
газ, ГТС
Після зими у сховищах ЄС залишились рекордні обсяги газу, - Reuters
00:28
Посол США в Україні Бріджит Брінк
США передали Україні ще понад 100 генераторів, електростанції та спецтехніку для ДСНС
2024, понедiлок
1 квітня
23:55
бомба
"Росія має дуже багато бомб вагою 1500 кг, які здатні зносити дев’ятиповерхівки": Повітряні сили назвали спосіб боротьби
23:44
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Через успішні атаки на НПЗ Росія планує знизити морський експорт дизпалива, - Bloomberg
23:39
Путін і Кім Чен Ин
РФ застосовує право вето в Радбезі ООН в обмін на зброю від КНДР, - Держдеп США
23:15
Санду обговорила відбудову України зі спецпредставником США Прітцкер: Молдова запропонувала рішення
22:56
Оновлено
Владислав Мангер
Вбивство Гандзюк: адвокати заявили, що Мангера викликають на службу. У Міноборони та бригаді спростували
22:40
Безпілотник "Форпост"
"Такі цілі у нас бувають нечасто": Повітряні сили знищили ударний БПЛА росіян вартістю $7 млн
22:30
обстріл, ППО
Росія атакувала ракетами Кривий Ріг: постраждала жінка
22:18
головний біль
"Розвідка не дійшла такого висновку": Білий дім прокоментував імовірну причетність ГРУ РФ до проявів "гаванського синдрому" у дипломатів
22:01
Ексклюзив
Майк Джонсон
Джонсону не вдасться протягнути законопроєкт про допомогу Україні в кредит, - політолог Рейтерович
21:49
Ексклюзив
Експерт Дикий пояснив, що допомогло б Україні краще, ніж відправка військ НАТО
21:44
на фото снаряди
Уряд Греції планує відправити в Україну велику партію боєприпасів, - ЗМІ
21:42
Ексклюзив
конгрес США
"Кредит з елементами лендлізу": Краєв про військову допомогу від США
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи справді Росія має можливості для нового наступу. Колонка Сергія Згурця
20:48
Австрія
Канцлер Австрії Нехаммер скликав Раду нацбезпеки через загрозу шпигунських мереж на користь РФ
20:42
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Рух" переміг завдяки пенальті в кінці матчу: результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
20:15
Президент України Володимир Зеленський
Тільки з Україною в НАТО можна розраховувати на справжню безпеку у Європі, - Зеленський
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV