На фронті відбулося 71 боєзіткнення, на Новопавлівському напрямку - понад 25 ворожих штурмів

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

З артилерії росіяни обстріляли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєво не змінилася. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог проводить диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб завадити перекиданню українських військ на загрозливі напрямки, а також мінує територію вздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку доба минула без ворожих штурмів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак у районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався штурмувати українські позиції за підтримки авіації.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 18 штурмів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне, Івано-Дар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог атакував за підтримки авіації.

На Авдіївському напрямку відбито 10 ворожих атак у районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області ворог за підтримки авіації понад 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили 4 штурми на позиції Сили оборони в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують спроби вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра: минулої доби 4 рази атакували українські позиції.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Ракетні війська уразили 1 наземну станцію управління БпЛА, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ, 1 склад боєприпасів і 1 район зосередження особового складу ворога.