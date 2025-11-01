Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ

"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ

Євген Козярін
1 листопада, 2025 субота
21:38
Світ Віталій Портников

Якщо Росія та США почнуть конфлікт, то до цього будуть залучені союзники з обох сторін і на перших етапах не буде прямих ударів по Америці чи РФ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Швидше за все, на першому етапі такої великої війни не будуть завдавати ударів один по одному. Можуть бути гібридні удари. Скажімо, Сполучені Штати надають Україні ударну зброю і разом із українським військовим командуванням намічають цілі, які будуть вражені на території Російської Федерації. Скажімо, Російська Федерація визначає певні цілі, по яких вона буде бити під приводом того, що ці цілі використовуються для допомоги Україні для ударів по суверенній території РФ", - зазначив він.

Портников додав, що там будуть думати: "От ми раніше не збиралися нічого робити. Але ви б'єте по нашій території, по наших об'єктах, по нашому військово-промисловому комплексу, по наших нафтопереробних заводах, вбиваєте наших дітей, зрештою".

"То можна тоді вдарити по якомусь аеродрому в Жешуві, або по базі в Рамштайні, або ще по якомусь об'єкту, який може бути використаний як об'єкт, який реально використовується для допомоги Україні. Можна використати американський підхід. і скажімо, вдарити по території самих Сполучених Штатів, але не Росією", - наголосив журналіст.

Він припустив, що це може бути північнокорейська ракета і вона вдарить по якійсь американській військовій базі під приводом того, що ця база допомагає Південній Кореї.

"Його міжнародний престиж тільки збільшиться, уявіть собі, Кім Чен Ін, який б'є по Сполучених Штатах. А ви впевнені, що США вдарять у відповідь? Ви можете гарантувати це? Ніхто не знає. Які ще можуть бути гібридні моменти? Може бути поява якихось так званих зелених чоловічків на території країни ЄС з території Росії або навіть з території Білорусі. Скажімо, в Нарві з території Росії, в Даугавпілсі з території Білорусі. Можуть бути удари по Білорусі Сполучених Штатів. Не по території Білорусі, а по, скажімо, по "орешнику". США вирішать зліквідувати "орешнік" на території Білорусі як зброю, як яка несе загрозу країнам членам НАТО", - сказав публіцист.

На думку Портникова, по самій Росії ніхто не буде бити.

"Американці будуть казати: "Слухайте, ми не збираємося конфліктувати з Росією. Це дуже небезпечно". Росіяни теж можуть говорити: "Ми не збираємося конфліктувати із Сполученими Штатами". Будуть завдані такі удари сторонами, при цьому Трамп і Путін будуть вважати, що після цього точно інша сторона піде на поступки. Не піде. І не буде, тоді прийдемо до наступного етапу конфронтації". - наголосив він.

Журналіст вважає, що тоді черга може дійти до обміну вже безпосередніми неядерними ударами. 

"На цей момент, в принципі, в ролі посередника між Москвою і Вашингтоном може виступити голова Китайської Народної Республіки. Політична вага якого зросте до нечуваних висот. Якщо йому вдасться їх примусити припинити взаємні обстріли, і погодитись з тим, що обстріли мають відбуватися тільки на території союзників, тобто Росія може бути по Україні, американці можуть бути по Білорусі, не жаль, але самі території учасників мають бути убезпечені від взаємних ударів, ну тоді ми почнемо жити у китайському світі, де все буде взагалі відбуватися в Пекіні. А якщо Сі Цзіньпіну не вдасться, почнеться Третя світова війна, от я вам дав прекрасний сценарій на 2026-2027 роки", - підсумував Портников.

