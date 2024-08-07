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Головна Новини На ринку дронів домінує державний сектор і виникає ризик корупції в оборонних закупівлях, - співзасновник групи "Наші гроші" Ніколов
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На ринку дронів домінує державний сектор і виникає ризик корупції в оборонних закупівлях, - співзасновник групи "Наші гроші" Ніколов

Оксана Ліховід
7 серпня, 2024 середа
12:10
Новини безпілотник

Журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов зазначив, що важливо не дозволили корупції розповсюдитися в оборонному секторі

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі певний баланс конкуренції ціни - якості існує. Тобто критичної загрози в тому, що хтось один захопить та монополізує ринок немає. Існують кілька марок дронів, які між собою конкурують. Звісно, домінує державний сектор, і тут виникає великий ризик. Про нього зазначив генеральний інспектор США у своєму звіті, опублікованому на сайті Пентагону навесні. Він вказав, що є ризик того, що корупція в українських закупівлях змістилася саме в збройний сектор", - зауважив Ніколов.

За словами співзасновника незалежної групи "Наші гроші", закупівлі в оборонному секторі не можуть бути у Prozoro, оскільки це питання національної безпеки. Ворог не повинен знати про постачальників та обсяги, але нагляд за цими процесами повинен бути максимально ефективним.

"Деякі бізнесмени дозволяють собі більшу маржу. Уряд дозволив мати 25% прибутку на мілітарному технологічному виробництві. Але є випадки, інформація з військових частин, щодо погіршення якості деяких дронів. Важливо, щоб відповідальні структури у Міноборони та Укроборонпромі не дозволили корупції розповсюдитися в оборонному секторі", - додав Ніколов.

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Теги:
зброя
Міністерство оборони
корупція в Україні
Технології
ЗСУ
Війна з Росією
Укроборонпром
безпілотник
Військові новини
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