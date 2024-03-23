"Наш святий обов'язок пам'ятати ім'я кожного": у Києві відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям

Про це інформує Нацгвардія.

Вказано, що в заходах з нагоди його відкриття взяли участь командування Нацгвардії, представники Київської міської державної адміністрації, Солом’янської РДА, рідні, друзі та побратими загиблих військовослужбовців, ветерани.

"У цей надскладний час особовий склад Національної гвардії дає гідну відсіч російському агресору, але, на жаль, гинуть найкращі сини України. Наш святий обов’язок пам’ятати ім’я кожного загиблого воїна та вшановувати їхню пам’ять", - сказав т.в.о. заступника командувача по роботі з особовим складом полковник Валентин Острижний.

Він наголосив, що меморіал "Вічна слава загиблим героям" символізує шану захисникам і нагадує про необхідність продовжувати боротьбу.

"Командування Національної гвардії України пам’ятає кожного, хто віддав своє життя за Україну та схиляє голови перед родинами загиблих. Це спільна втрата для нас. Ми завжди будемо підтримувати сім’ї загиблих, бо ми є однією спільною родиною", - додав він.

Після відкриття меморіалу Острижний вручив близьким загиблих державні та відомчі нагороди. Пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання.