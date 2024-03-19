Загинув на Луганщині під час штурму: у Києві відкрили меморіальну дошку на честь розвідника Олександра Чуба

Про це інформує Головне управління розвідки.

Зазначається, меморіальну дошку встановили на фасаді будинку у Святошинському районі Києва, де раніше жив Олександр Чуб.

Батько розвідника Сергій Чуб на відкритті меморіальної дошки сказав, що його син пройшов важкий, короткий, втім яскравий шлях. Він був підготовленим та мотивованим воїном.

"Але, на жаль, занадто великою виявилася кількість ворогів, дуже щільним був вогонь… Та любов до України, яку мій син мав у своєму серці, та воля до перемоги у боротьбі за нашу землю, за нашу волю, за кожного з нас - назавжди житиме у серцях кожного, хто його знав, хто передавав йому свій досвід та вміння. Я дякую кожному, хто був поруч, хто підтримував і знав мого сина. Він житиме доти, поки ми пам’ятаємо його, вшановуємо його подвиг. Слава Україні та її героям", - наголосив батько героя.

Молодший лейтенант Олександр Чуб брав участь в російсько-українській війні з 2016 року. На початку повномасштабного вторгнення він обороняв від російських загарбників Київ та область, згодом виконував спеціальні завдання на південному напрямку України, здобував розвіддані, які допомагали зберегти від ударів РФ озброєння й військову техніку Сил оборони, врятувати життя захисників України та мирних мешканців.

Олександр Чуб загинув 19 червня 2022 року під час штурму вогневих позицій окупантів на Луганщині. Його посмертно нагородили званням Героя України і орденом "Золота Зірка".