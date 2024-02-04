Навантаження на Дію під час голосування за фіналіста нацвідбору Євробачення-2024 у 6 разів перевищувало збільшені потужності, - представник сервісу
Напередодні голосування за переможця національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2024 потужність сервісу Дія було збільшено, однак цього виявилося недостатньо
Про це представник сервісу Мстислав Банік заявив у етері Суспільного перед оголошенням результатів голосування.
За його словами, ввечері 3 лютого та вночі 4 лютого під час онлайн голосування фіксувалося "24 тисячі запитів на секунду".
"Потужність збільшили у 5 разів, а запитів до потужності було в 30 разів більше", - пояснив Банік.
- Нагадаємо, через слабкість сервісу Дія голосування було продовжено до вечора 4 лютого 2024 року.
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