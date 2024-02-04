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Головна Культура Навантаження на Дію під час голосування за фіналіста нацвідбору Євробачення-2024 у 6 разів перевищувало збільшені потужності, - представник сервісу

Навантаження на Дію під час голосування за фіналіста нацвідбору Євробачення-2024 у 6 разів перевищувало збільшені потужності, - представник сервісу

4 лютого, 2024 неділя
19:18
Культура Євробачення

Напередодні голосування за переможця національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2024 потужність сервісу Дія було збільшено, однак цього виявилося недостатньо

Про це представник сервісу Мстислав Банік заявив у етері Суспільного перед оголошенням результатів голосування.

За його словами, ввечері 3 лютого та вночі 4 лютого під час онлайн голосування фіксувалося "24 тисячі запитів на секунду".

"Потужність збільшили у 5 разів, а запитів до потужності було в 30 разів більше", - пояснив Банік.

  • Нагадаємо, через слабкість сервісу Дія голосування було продовжено до вечора 4 лютого 2024 року.

Теги:
Євробачення
Технології
Дія
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