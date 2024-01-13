ТОП-5 найкасовіших фільмів минулого (2023) року

$1,44 млрд - "Барбі"

Найкасовішим фільмом 2023 року з рейтингом IMDb 6,9 та $1,442 млрд світових зборів стала легка комедія "Барбі".

Фільм Грети Гервіг вісім разів номінований на Saturn Award та приніс майже 60 премій.

Одна з Барбі, яка мирно живе в ляльковому містечку Барбіленді, починає втрачати свою лялькову бездоганність. Така халепа змусила головну героїню засумніватися в ідеалах лялькового світу і вирушити шукати правду за його межами - у світі людей.

У ролях: Марго Роббі, Райан Гослінг, Америка Феррера

$1,36 млрд - "Брати Супер Маріо в кіно"

Повнометражна анімація отримала на IMDb рейтинг 7, вона зібрала у світовому прокаті понад $1,361 млрд. Творцями фільму стали Аарон Хорват та Міхаель Єленік. Відомі водопровідники брати Маріо та Луїджі випадково потрапили в інший світ. Маріо опинився в Грибному королівстві, а Луїджі потрапив у полон в Похмурих землях. Щоб звільнити брата, Маріо доведеться битися з лиходієм Боузером, який мріє про знищення її країни.

Озвучували героїв: Кріс Претт, Чарлі Дей, Аня Тейлор-Джой.

$952 млн - "Оппенгеймер"

Фільм Крістофера Нолана посів 69 місце у топ-250 IMDb і приніс понад 110 нагород та 265 номінацій. Це історія життя видатного американського фізика Роберта Оппенгеймера. У 1940-х він керував проєктом створення атомної бомби, а пізніше став її затятим противником.

У ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон.

$845,5 млн - "Вартові Галактики 3"

Третій фільм, якого шанувальникам франшизи довелося чекати довгі шість років, отримав на IMDb рейтинг 7,9. Картина нагороджена двома преміями та висунута ще на 43 нагороди, серед яких "Золотий глобус", "Сатурн" та "Ґреммі". Притулок, створений для героїв після Скачка, зазнав атаки. Зоряний Лорд очолює контратаку Стражів.

Ролі виконали: Кріс Претт, Чуквуді Івуджі, Бредлі Купер.

$704,8 млн - "Форсаж 10"

Попри рейтинг IMDb 5,8, чергова й аж ніяк не остання частина франшизи "Форсаж" зібрала у прокаті майже $705 млн. Фільм зняли Луї Летер'є та Джастін Лін. Домініку Торетто та його родині загрожує нова небезпека. Вона походить від Данте, сина великого наркоторговця Ернандо Рейєса, в загибелі якого опосередковано винен Домінік.

У головних ролях: Він Дізель, Мішель Родрігес, Джейсон Стейтем.