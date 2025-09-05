Найважливіше з саміту Коаліції охочих – далекобійні ракети, а не балачки про гарантії безпеки: майор запасу НГУ Олексій Гетьман

Про це в коментарі для "Еспресо" зазначив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"Коли говорять про всі ці гарантії безпеки, враховуючи і можливий іноземний контингент в Україні, то відразу уточнюють, що це буде пізніше. Тобто не зараз, а вже після бойових дій. На мою особисту думку, коли бойові дії закінчаться, то нам вже той контингент буде на надто потрібен, скажемо чесно. Тому зараз головне завдання – це зупинити бойові дії", – наголосив Олексій Гетьман.

Тому, каже він, Україні передусім потрібна зброя, щоб зупинити Путіна.

"Нам потрібна зброя, оці 100 мільярдів, на які відразу потрібно закупити озброєння – це для нас найважливіше. Крім того, відзначу що після перемовин у Франції були заяви про якісь "довгі ракети". Що це таке, ніхто достеменно не розуміє, але, швидше за все, йдеться про ракети малої та середньої дальності. Можливо, ми їх матимемо одразу з політичним дозволом їх використовувати, бо ж розумієте – можна передати, але заборонити використовувати. Добре, що ми рухаємося в цьому напрямку, але наразі конкретики немає. Поки що більше питань ніж відповідей", – розповів ветеран.

Щодо розмов про гарантії безпеки, то Олексій Гетьман пригадав угоду про рідкоземельні метали між Україною та США. Цей договір, каже майор запасу, нібито мав об'єднати українські та американські інтереси і передбачав, що США захищатимуть свої інвестиції. Однак поки що РФ продовжує масові обстріли, в тому числі навіть американського заводу на Закарпатті.

"Всі ці розмови про гарантії безпеки наразі залишаються лише розмовами. Можна сто разів сказати "цукор", але в роті від цього солодше не стане. Будь-яка гарантія безпеки має мати під собою якесь підґрунтя, перелік дій. Якщо якась країна чи низка країн гарантують нам безпеку, то це має бути міжнародний договір, який треба ратифікувати парламентом країни, з якою ми домовляємося. І там має бути чітко прописано, які саме дії, і в якому саме випадку, вони мають зробити, а не просто сказати, що ми за все хороше і проти всього поганого", – підкреслив Олексій Гетьман.

На обов'язковій ратифікації гарантій безпеки для України в парламентах країн-союзників наголошував у Парижі і президент Володимир Зеленський. Однак Гетьман побоюється, що цей процес може стати доволі складним.

"Ми бачимо, що всі бояться Російської Федерації. По-перше, не хочуть залишитись без більш-менш дешевих енергоносіїв, а по-друге – продовжують боятися росіян. Україна з ними б'ється, чотири роки тримає оборону і не боїться. Вони Покровськ майже півтора року не можуть захопити. Але вони всім розповідають, наскільки потужні. А наші друзі з Європи в це вірять", – резюмував майор запасу НГУ.