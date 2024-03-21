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Найяскравіші фільми та серіали, в яких зіграв Кілліан Мерфі. ТОП-5

21 березня, 2024 четвер
19:00
Кіно Кілліан Мерфі

Кілліан Мерфі грав лиходіїв та героїв, підкорював космос і намагався вижити у постапокаліпсисі, був суперником Бетмена та виводив на чисту воду екстрасенса-шарлатана

Оппенгеймер (2023)

Ще до виходу фільму актор зізнався, що Крістофер Нолан — режисер, з яким він готовий співпрацювати до кінця своїх днів, але йому все не вдавалося зіграти головну роль. 

Оппенгеймер — грандіозний вчений або, як він називав себе сам, "руйнівник світів", який спочатку рветься зробити грандіозне відкриття, а потім з жахом приголомшений його можливими наслідками. Роль Оппенгеймера - чи не найскладніша в кар'єрі Мерфі…

 

Гострі картузи (2013–2022)

Ірландська родина бандитів із Бірмінгема наводила жах на своїх ворогів та зачаровувала друзів. "Гострі картузи" стали важливою частиною масової культури: від витонченого стилю головних героїв та їхніх зачісок, у копіюванні яких набив руку не один десяток барберів, до якості драматичного матеріалу. Виявилося, що саме в ролі травмованого Першою світовою ветерана війни з вовчою хваткою Мерфі розкриється найкраще.

 

28 днів по тому (2002)

Герой Мерфі - звичайний житель мегаполіса, кур'єр Джим, який через 28 днів коми прокидається у лікарні. Вийшовши на вулиці безлюдного Лондона, герой розуміє, що сталося непоборне. Зустрівши парочку таких же героїв, що дивом вижили, розгублений Джим вирушає з ними в небезпечну подорож у новому для себе світі зомбі. 

Сам актор зізнається, що роль у "28 днів" стала для нього поворотною і багато в чому визначила курс подальшої кар'єри.

 

Вітер, який гойдає верес (2006)

У центрі сюжету — двоє братів О’Донован – Дамієн (Кілліан Мерфі) та Тедді (Падрік Делейні) – чиї особисті долі відображають історію цілої держави. Герой Мерфі - успішний лікар, який покинув медичну практику, щоб захистити рідну країну. Разом із братом він приєднується до національно-визвольного руху. Але ціль героїв досягається лише наполовину…

 

Сніданок на Плутоні (2005)

Фільм у форматі 36 книжкових розділів розповідає про життя Патріка — підкидня без роду та сім'ї, який відчайдушно намагається знайти свою маму. Вирощений священиком Патрік максимально далекий від церковної аскези та релігійних норм. Навпаки, він усіма силами чинить опір зовнішнім рамкам і заборонам. У своїй подорожі герой знайомиться з такими ж дивовижними персонажами, осягає світ за межами рідної цілі, проживає важку внутрішню трансформацію...

Теги:
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