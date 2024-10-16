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Головна Спорт Німецький тренер Томас Тухель очолив збірну Англії з футболу

Німецький тренер Томас Тухель очолив збірну Англії з футболу

Юлія Лаврук
16 жовтня, 2024 середа
13:14
Спорт Томас Тухель

Німця Томаса Тухеля призначили головним тренером національної збірної Англії з футболу

Зміст

Про це повідомляє Футбольна асоціація Англії (FA).

"Ми раді повідомити, що переможець Ліги чемпіонів УЄФА Томас Тухель став новим головним тренером чоловічої національної збірної Англії, а допомагати йому буде всесвітньо відомий англійський тренер Ентоні Беррі", - йдеться у повідомленні.

Про Томаса Тухеля 

Томас Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Боруссію" з Дортмунду та французький ПСЖ. З 2021 до 2023 року очолював англійський "Челсі", з яким у перший свій сезон в лондонському клубі виграв Лігу чемпіонів.

У березні 2023 року він тренував німецький футбольний клуб "Баварія". Проте у лютому цього року ФК "Баварія" оголосив, що після завершення нинішнього сезону розірве контракт з Томасом Тухелем.

Теги:
Світ
Футбол
Німеччина
Англія
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