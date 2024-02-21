"Баварія" після трьох поспіль поразок вирішила позбутися тренера

Про це повідомляє сайт "Баварії".

Мюнхенський клуб домовився з Томасом Тухелем про дострокове розірвання контракту після завершення нинішнього сезону. Угода була розрахована до літа 2025 року.

Тухель тренує "Баварію" з березня 2023 року, коли він замінив на посаді головного тренера Юліана Нагельсманна. Минулого сезону фахівець привів мюнхенців до перемоги у Бундеслізі.

Як "Баварія" виступає у сезоні 2023/24

Про майбутнє звільнення Тухеля було оголошено після трьох поспіль поразок "Баварії", яка поступилася "Баєру" (0:3) та "Бохуму" (2:3) в чемпіонаті Німеччини і програла італійському "Лаціо" (0:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці йдуть в Бундеслізі другими та відстають від лідера - "Баєра" - на 8 очок. Крім цього, вони вилетіли з Кубка Німеччини, де поступилися "Саарбрюккену" з третього дивізіону.

Хто такий Томас Тухель

50-річний Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Борусію" з Дортмунду та французький ПСЖ. З 2021 до 2023 року очолював англійський "Челсі", з яким у перший свій сезон в лондонському клубі виграв Лігу чемпіонів.