"Баварія" після трьох поспіль поразок вирішила позбутися тренера
Німецький футбольний клуб "Баварія" оголосив, що після завершення нинішнього сезону розірве контракт з головним тренером Томасом Тухелем
Про це повідомляє сайт "Баварії".
Мюнхенський клуб домовився з Томасом Тухелем про дострокове розірвання контракту після завершення нинішнього сезону. Угода була розрахована до літа 2025 року.
Тухель тренує "Баварію" з березня 2023 року, коли він замінив на посаді головного тренера Юліана Нагельсманна. Минулого сезону фахівець привів мюнхенців до перемоги у Бундеслізі.
Як "Баварія" виступає у сезоні 2023/24
Про майбутнє звільнення Тухеля було оголошено після трьох поспіль поразок "Баварії", яка поступилася "Баєру" (0:3) та "Бохуму" (2:3) в чемпіонаті Німеччини і програла італійському "Лаціо" (0:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці йдуть в Бундеслізі другими та відстають від лідера - "Баєра" - на 8 очок. Крім цього, вони вилетіли з Кубка Німеччини, де поступилися "Саарбрюккену" з третього дивізіону.
Хто такий Томас Тухель
50-річний Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Борусію" з Дортмунду та французький ПСЖ. З 2021 до 2023 року очолював англійський "Челсі", з яким у перший свій сезон в лондонському клубі виграв Лігу чемпіонів.
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