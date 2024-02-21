Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Баварія" після трьох поспіль поразок вирішила позбутися тренера

"Баварія" після трьох поспіль поразок вирішила позбутися тренера

21 лютого, 2024 середа
21:17
Футбол "Баварія", Томас Тухель

Німецький футбольний клуб "Баварія" оголосив, що після завершення нинішнього сезону розірве контракт з головним тренером Томасом Тухелем

Про це повідомляє сайт "Баварії".  

Мюнхенський клуб домовився з Томасом Тухелем про дострокове розірвання контракту після завершення нинішнього сезону. Угода була розрахована до літа 2025 року. 

Тухель тренує "Баварію" з березня 2023 року, коли він замінив на посаді головного тренера Юліана Нагельсманна. Минулого сезону фахівець привів мюнхенців до перемоги у Бундеслізі. 

Як "Баварія" виступає у сезоні 2023/24

Про майбутнє звільнення Тухеля було оголошено після трьох поспіль поразок "Баварії", яка поступилася "Баєру" (0:3) та "Бохуму" (2:3) в чемпіонаті Німеччини і програла італійському "Лаціо" (0:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці йдуть в Бундеслізі другими та відстають від лідера - "Баєра" - на 8 очок. Крім цього, вони вилетіли з Кубка Німеччини, де поступилися "Саарбрюккену" з третього дивізіону.  

Хто такий Томас Тухель

50-річний Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Борусію" з Дортмунду та французький ПСЖ. З 2021 до 2023 року очолював англійський "Челсі", з яким у перший свій сезон в лондонському клубі виграв Лігу чемпіонів.

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Челсі
Баварія
Боруссія Дортмунд
ПСЖ
Бундесліга
Читайте також:
Пентагон
21 лютого, 2024 середа
"Стратегічне рішення": Пентагон відреагував на вихід українських сил з Авдіївки
ЗСУ, мобілізація
20 лютого, 2024 вiвторок
Законопроєкт про мобілізацію: Раді пропонують пом'якшити деякі норми
Ракета
20 лютого, 2024 вiвторок
Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.38
    Купівля 38.38
    Продаж 38.91
  • EUR
    Купівля 41.39
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 лютого
22:09
Володимир Зеленський
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
21:56
Андрій Єрмак
"Єрмак - наступний прем'єр-міністр України": добірка російських фейків за 21 лютого
21:50
Ексклюзив
Індія росія прапор
Дипломат Хара пояснив чому Індія так тримається за союз з РФ
21:22
система оповіщення сирена
Росіяни запустили "шахеди". Ситуація ввечері 21 лютого
21:15
Ексклюзив
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
Польський уряд самоусунувся від протестів фермерів на кордоні з Україною, - дипломат Дещиця
21:05
В'ячеслав Медяник
Нардеп від "Слуги Народу" Медяник написав заяву про дострокове складання повноважень
20:49
Володимир Зеленський
"Є хороші результати щодо військових літаків РФ". Зеленський про знищення 7 ворожих "сушок" впродовж тижня
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти перекидають сили та засоби з Авдіївки на Бахмутський напрямок. Колонка Сергія Згурця
20:29
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Вимоги ЄС і МВФ: посли G7 у листі Стефанчуку назвали очікувані складові реформи БЕБ, - ЗМІ
20:04
OPINION
Богдан Буткевич
Герої помирають, а Татаров — живіший всіх живих
20:03
Сумщина
На Сумщині встановлюють додаткові тимчасові обмеження перебування поблизу кордону, - ОВА
19:52
Авдіївка
Вихід із Авдіївки: NYT написало про 850-1000 українців у полоні, в ЗСУ назвали це російською пропагандою
19:34
Слуга народу
Арахамія сказав, нащо Зеленський збирав фракцію "слуг" і про що говорили на зустрічі
19:26
Шахтар
"Марсель" - "Шахтар": букмекери дали невтішний прогноз на успіх українців у Лізі Європи
19:19
Авдіївка
Росіяни з Авдіївки перекидають вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту, - Жорін
19:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:05
ЗСУ, військові
Росія наступає на 7 напрямках. За добу ЗСУ відбили 38 атак
19:02
Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини є жертви серед цивільного населення: один мирний мешканець загинув, ще одного поранено
Застосували міномети, артилерію, КАБ: росіяни вбили на Харківщині цивільного і поранили ще одного
19:00
переможні новини
Переможні новини 728-го дня війни: ЗСУ збили сьомий літак за тиждень, а удар "хаймерсом" по полігону забрав життя понад 60 росіян
19:00
Аналітика
Рада Європи голосує за санкції проти Росії
Міжнародний реєстр збитків. Як і коли українці, що постраждали від російської агресії, отримають компенсацію
18:55
Урсула фон дер Ляєн
Переговорна рамка щодо вступу України в ЄС буде готова на початку літа, - фон дер Ляєн
18:45
РСЗВ "Ураган"
У Білорусі почали модернізацію систем "Ураган", які перебували неподалік кордону України та Польщі, - "Гаюн"
18:37
росія мобілізація
Росіяни на ТОТ Запоріжжя беруть на військовий облік хлопців 16-17 років, - голова ОВА Федоров
18:33
Ексклюзив
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян
18:30
Огляд
ракетна система Vampire
Винищувачі дронів: що відомо про ракетні системи Vampire, які полюють за російськими безпілотниками
18:14
"У Сирського є прийомний син в Австралії": роспропаганда вигадала новий фейк
18:06
OPINION
Віктор Андрусів
Україна і сусіди не навчилися реагувати на російські ІПСО
18:00
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Стосунки України з Борисом Джонсоном, Беном Воллесом та попередження британської розвідки про війну: ексочільник МЗС Пристайко в інтерв'ю Еспресо
17:58
На фото: гурт Lordi
Переможці Євробачення-2006 Lordi підтримали UAnimals
17:57
Ілон Маск
"Завзятий прихильник свободи слова": Ілона Маска висунули на Нобелівську премію миру
17:57
Ексклюзив
Новий законопроєкт про мобілізацію
Якби Зеленський запропонував фракціям разом внести законопроєкт про мобілізацію, не було б 2,5 тис. правок, - нардеп Синютка
17:50
Ксенія Кареліна
У Росії затримали дівчину ексчемпіона світу з боксу. Вона підтримала Україну та ЗСУ
17:44
На фото: Сильвестр Сталлоне
Сталлоне переніс 7 операцій після перелому шиї на зйомках "Нестримних"
17:29
У Києві судитимуть водія, який восени 2023 року на смерть збив військового на блокпості
17:26
Іран Росія
Іран передав РФ сотні балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 700 км, - Reuters
17:07
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
"Важливі політичні документи про наміри": аналітика КБФ про угоди України з Німеччиною та Францією
17:06
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
За допомогою "Орланів" намагалася скоригувати удари по Кривому Рогу: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми
17:06
Оновлено
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
РФ розгорнула вздовж кордону з Україною угруповання прикриття та 48 установок "Іскандер", - ГУР
16:55
Представник ГУР Вадим Скібіцький
До виборів Путіна окупанти планують щонайменше вийти на адмінкордони Луганської області, – ГУР
16:52
На фото: Бейонсе побила рекорд "Греммі"
Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка очолила чарт кантрі пісень Billboard 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV