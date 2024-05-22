Окупанти вдарили КАБами по Харкову: поранені 9 людей, пошкоджено АЗС і кафе
У середу, 22 травня, російські окупанти завдали удару керованим боєприпасом по Харкову, унаслідок чого поранень зазнали дев'ятеро мешканців
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 13:45. Загоряння сталося на цивільній автозаправній станції, також пошкоджено кафе.
Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше людей, один у важкому стані - водій тролейбуса.
Крім того, сталося загоряння у багатоквартирному житловому будинку та пошкоджено автомобілі.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом опинився Шевченківський район міста.
"Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик", - написав він.
О 14:30 кількість постраждалих збільшилася до дев'яти людей. Вони отримали вибухові травми.
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