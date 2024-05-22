Окупанти вдарили КАБами по Харкову: поранені 9 людей, пошкоджено АЗС і кафе

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 13:45. Загоряння сталося на цивільній автозаправній станції, також пошкоджено кафе.

Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше людей, один у важкому стані - водій тролейбуса.



Крім того, сталося загоряння у багатоквартирному житловому будинку та пошкоджено автомобілі.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, під ударом опинився Шевченківський район міста.

"Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик", - написав він.

О 14:30 кількість постраждалих збільшилася до дев'яти людей. Вони отримали вибухові травми.