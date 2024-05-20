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Оладки: смачні, повітряні, легкі та швидкі. Рецепт
Завжди супер пишні та м'які - повітряні оладки на кефірі вийдуть, при дотриманні всіх рекомендацій, навіть у господарки-початківиці. Оладки підійдуть для сніданку, полуденку та просто смачного перекусу. Доповніть їх варенням, сметаною, згущеним молоком або іншим топінгом
Зміст
Оладки класичні
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно - 240 г
- Кефір - 250 мл
- Яйця - 1 шт.
- Цукор (без гірки – зняти ножем) - 2 стол.л.
- Сіль (щіпка) - на смак
- Сода (ложка мірна, без гірки) - 0.5 чайн.л.
- Рослинна олія (на сковороду для смаження і потім доливати трохи) - 3 стол.л.
Покрокове приготування оладок:
- Кефір та яйце заздалегідь дістаньте з холодильника, вони мають бути кімнатної температури
- У миску вбийте яйце і всипте цукор і сіль, перемішайте вінчиком
- Сильно збивати не треба, просто розмішайте, щоб цукор та сіль розчинилися
- У мікрохвильовій печі або на плиті злегка підігрійте кефір (до першого "булька": видно сироватку, але щоб не пішов пластівцями)
- Поступово влийте теплий кефір у яєчну суміш при постійному помішуванні
- Просійте виміряну кількість борошна в окрему миску
- У рідку суміш невеликими порціями (по 2 ст. л. з великою гіркою) вводьте борошно і вмішуйте віночком в одному напрямку
- Так замісіть густе, однорідне тісто
- І тільки тепер поверх тіста просійте соду
- Ретельно, але швидко вмішуйте її в тісто
- Відразу почнуть з'являтися бульбашки - це кефір гасить соду, тісто стає повітряним, пористим, легким
- Якщо вводите добавки (родзинки, ваніль та ін.), то робіть це зараз
- Дайте тісту постояти 10-15 хвилин (до активної появи бульбашок), щоб борошно встигло розійтися і бульбашки газу рівномірно розподілилися в тісті
- На добре прогріту сковороду налийте 3 ст. олії та прогрійте його, зменште нагрівання до помірно - середнього
- Столову ложку занурте в олію і, зачерпнувши тісто, викладіть його на сковороду, допомагаючи чайною ложкою або вологим пальцем
- Смажте до рум'яного стану знизу і до появи дірочок зверху
- Потім переверніть оладки та обсмажте з іншого боку
- Олію підливайте через раз, і так досмажте все тісто
- Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб увібрала зайву олію.
Оладки з кабачків на кефірі:
Інгредієнти:
- Кабачки - 1 шт.
- Яйця - 1 шт.
- Кефір - 100 мл
- Пшеничне борошно - 8 стол.л.
- Зелена цибуля - 10 г
- Сода - 0.5 чайн.л.
- Сіль - 1 чайн. л.
- Цукор - 1 стол. л.
- Рослинна олія - 4 стол.л.
Покрокове приготування оладок з кабачків:
- Кабачок вимийте у проточній воді, зріжте хвостик і натріть на великій тертці
- Покладіть натерті кабачки в миску
- Нехай він трохи полежить і пустить сік, якщо соку вийде багато, відіжміть масу і злийте сік, але не весь
- У невелику глибоку тару вбийте яйце, всипте цукор і сіль і добре перемішайте виделкою
- Яйце попередньо вимийте з содою в проточній воді, тому що на його поверхні можуть бути шкідливі бактерії
- Влийте в миску з кабачками кефір кімнатної температури та яєчну масу
- Перемішайте
- Всипте просіяне через сито борошно, змішане з содою, і додайте подрібнену зелену цибулю або кріп
- Соду гасити не потрібно, оскільки вона погаситься кефіром
- Коли тісто готове, відразу можна починати смаження оладок
- У розігріту сковороду налийте столову ложку олії, прогрійте її трохи й викладайте столовою ложкою тісто у формі коржиків
- Смажте на одній стороні близько 5 хвилин на середньому вогні, до рум'яності
- Готові оладки зніміть зі сковороди, налийте ще столову ложку олії, знову прогрійте і смажте наступну партію
- Викладайте оладки на паперову серветку.
Смачного!
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