Оленівка: хто відповідальний за злочини? Відповіді у документальному фільмі в ефірі Еспресо
Фільм-розслідування команди Kyiv Independent "Оленівка: куратори зла" вийде на телеканалі Еспресо в понеділок, 6 травня, о 21.15
Оленівка — тюрма на окупованій території України. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни утримували там тисячі військовополонених та цивільних заручників, зокрема й бригади спецпризначення "Азов". У ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія влаштувала у колонії теракт, в результаті якого зпгинуло 57 українських військовополонених, понад 130 отримали поранення.
Відділ воєнних розслідувань видання Kyiv Independent пів року працював над тим, щоби визначити українських громадян-колаборантів та росіян, які причетні до злочинів, скоєних в Оленівці. Журналісти знайшли в соцмережах фото кількох імовірних злочинців та поспілкувалися з в’язнями Оленівки, яких уже обміняли, — записали десятки інтерв’ю з військовослужбовцями та цивільними, які були свідками грубого порушення норм міжнародного права. Так, розслідувачам вдалося встановити конкретні імена наглядачів та керівників тюрми.
В ефірі Еспресо фільм у понеділок, 6 травня, о 21.15.
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