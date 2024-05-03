Оленівка: хто відповідальний за злочини? Відповіді у документальному фільмі в ефірі Еспресо

Оленівка — тюрма на окупованій території України. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни утримували там тисячі військовополонених та цивільних заручників, зокрема й бригади спецпризначення "Азов". У ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія влаштувала у колонії теракт, в результаті якого зпгинуло 57 українських військовополонених, понад 130 отримали поранення.

Відділ воєнних розслідувань видання Kyiv Independent пів року працював над тим, щоби визначити українських громадян-колаборантів та росіян, які причетні до злочинів, скоєних в Оленівці. Журналісти знайшли в соцмережах фото кількох імовірних злочинців та поспілкувалися з в’язнями Оленівки, яких уже обміняли, — записали десятки інтерв’ю з військовослужбовцями та цивільними, які були свідками грубого порушення норм міжнародного права. Так, розслідувачам вдалося встановити конкретні імена наглядачів та керівників тюрми.

В ефірі Еспресо фільм у понеділок, 6 травня, о 21.15.