"Орешник" - коштовна і неточна ракета, від неї для РФ більше шкоди, ніж користі, - експерт Їжак
Єдина цінність "Орешника" як зброї — у тому, що його запуск реєструється американськими системами раннього попередження про ракетний напад
Про це Еспресо розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.
За його словами, Дональд Трамп зробив те, чого не робив до нього жоден американський президент: він зняв табу на американську ядерну риторику. У відповідь на чергові погрози ядерною зброєю на адресу США з боку голови партії "Єдина Росія" і колишнього президента Росії Медведєва, Трамп розпорядився відправити ядерні підводні човни у відповідні регіони.
Як вважає експерт, "наїзд" Трампа на Медведєва, підкріплений маневрами ядерних субмарин, може бути зовсім не емоційним кроком, а "холодною пропозицією на адресу Путіна або розвалити власний режим власними руками, або змінити політику. В даному випадку — політику щодо війни проти України".
"Позбавлена звичного інструменту ядерного шантажу, РФ тепер не зможе з колишньою ефективністю обмежувати потік американської зброї Україні і вимагати заборони її використання по російській території", - вважає Їжак. Адже саме ядерний шантаж у першій половині 2022 року на кілька місяців подовжив західний мораторій на постачання Україні польової артилерії і бронетехніки та обмежив постачання легкого озброєння для партизанської війни.
Тепер Кремль не наважився продовжувати ядерну риторику. Після маневрів ядерних човнів Дональда Трампа, Путін вирішив нагадати про "Орешник", а російське Міністерство закордонних справ "підсвітило" це нагадування заявою про те, що нарешті РФ не буде дотримуватись самообмежень щодо ракет середньої і меншої дальності.
"Проєкт "Орешник" виявився безглуздим, ракета має дуже великі проблеми при пусках на мінімальну дистанцію — навіть тисячу кілометрів. Вони катастрофічно неточні. Корисне навантаження приблизно у тонну не дозволяє досягти кращої бойової ефективності, ніж одна надзвукова Х-22 або два балістичні "Іскандери-М", але на порядок вищої вартості (десятки мільйонів доларів замість мільйонів). І робити це доводиться, відволікаючи виробничі потужності з виробництва "Ярсів", якими з великим напруженням РФ намагається утримати баланс стратегічних озброєнь зі США", - зауважує Олексій Їжак.
Він підкреслює: у РФ немає інших неядерних засобів привернути увагу США та відволікти взаємний діалог від необхідності припинення бойових дій. "Єдина цінність "Орешника" як зброї — у тому, що його запуск реєструється американськими системами раннього попередження про ракетний напад, і це, за практикою взаємодії ядерних держав, вимагає комунікацій, які незалежні від усіх інших обставин", - зазначає експерт.
За його словами, нагадуючи про "Орешник" і забутий договір, "РФ намагається сказати, що готова його не запускати (і невідомо, чи він знову полетить), якщо Україна не отримає нових ударних систем у діапазоні від 500 до кількох тисяч кілометрів і не буде використовувати їх по території РФ. Це та сама історія, що й натяки Росії на можливість повітряного перемир’я — готовність припинити повітряні атаки по українських містах, якщо Україна не отримає додаткових можливостей повітряних ударів по військових цілях у РФ".
Але Олексій Їжак резюмує: РФ уже не зупинить ядерною риторикою новий етап військової допомоги Україні і не обмежить її використання по цілях на території РФ, якщо логіка війни цього вимагатиме".
