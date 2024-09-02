Паралімпіада-2024: плавець Денис Остапченко здобув для України золото, а Сергій Паламарчук - бронзу

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Денис Остапченко став переможцем запливу на дистанції 50 метрів на спині (клас S3). Таким чином він здобув четверте золото України на Паралімпіаді-2024.

Бронзу в запливі виборов Сергій Паламарчук.

Паралімпіада-2024. Плавання на спині (50 м, клас S3)

1. Денис Остапченко (Україна) 45,16 сек

2. Йозіа Тім Александер Топф (Німеччина) 47,06 сек

3. Сергій Паламарчук (Україна) 50,48 сек

Як виступає Україна

Українські паралімпійці мають в активі чотири золоті, 11 срібних та 15 бронзових нагород. Наша збірна піднялася на 11-ту позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6, Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3)