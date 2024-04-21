Партія тривала 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи
Нігерієць Тунде Онакоя побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи, зігравши 60 годин. Він перевершив попередній рекорд на 4 години
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що 29-річний Тунде Онакойя розпочав гру на Таймс-сквер у Ньо-Йорку 17 квітня. Він планував грати лише 58 годин, проте продовжував, доки у суботу, 20 квітня, не досяг 60-годинної позначки.
"Хлопці, ми просуваємося до 60 годин. Ми ще не зупиняємось. Продовжуємо. Ми маємо мету зібрати кошти для навчання африканських дітей у всьому світі. Ось чому ми це робимо", - писав він у Х.
Онакойя грав проти чемпіона США з шахів Шона Мартінеса. Він мав 5-хвилинну перерву кожну годину. Натомість сам нігерієць підживлювався водою, традиційним рисом та музикою.
- 20 квітня шведський спортсмен Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною, подолавши планку на висоті 6,24 метра.
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