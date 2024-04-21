Партія тривала 60 годин: нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 29-річний Тунде Онакойя розпочав гру на Таймс-сквер у Ньо-Йорку 17 квітня. Він планував грати лише 58 годин, проте продовжував, доки у суботу, 20 квітня, не досяг 60-годинної позначки.

"Хлопці, ми просуваємося до 60 годин. Ми ще не зупиняємось. Продовжуємо. Ми маємо мету зібрати кошти для навчання африканських дітей у всьому світі. Ось чому ми це робимо", - писав він у Х.

Онакойя грав проти чемпіона США з шахів Шона Мартінеса. Він мав 5-хвилинну перерву кожну годину. Натомість сам нігерієць підживлювався водою, традиційним рисом та музикою.

Your uplifting story of the weekend



Nigerian chess champ Tunde Onakoya set a world record by playing chess for 60 straight hours



He's attempting to raise $1 million for children’s education across Africapic.twitter.com/6ogaf7zaq6 — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) April 21, 2024