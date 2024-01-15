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Переможні новини 691-го дня війни: ураження двох російських літаків та підрив окупантів у Мелітополі

Катерина Бенюк
15 січня, 2024 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

Україна помстилася за торішній ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинуло 46 людей: над Азовським морем збили дуже цінний літак А-50 та уразили Іл-22

У Мелітополі сили опору підірвали авто росіян

У неділю, 14 січня, представники руху опору в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль росіян, внаслідок чого поранено чотирьох окупантів.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
 
Зазначається, що того дня на вулиці Гоголя у Мелітополі пролунав потужний вибух.
 
"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot", - йдеться в повідомленні ГУР.
 
За даними розвідки, у московському позашляховику поранення зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

Rakuten Group відкриває офіс у Києві

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що компанії Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards наразі займаються розробкою програмного забезпечення та цифровим маркетингом, аби "надавати цінні технологічні продукти та послуги користувачам у всьому світі, ще більше зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій".

Rakuten планує додаткове найняття в технологічному секторі та призначення регіонального менеджера. Очікується запуск в Україні цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах.

"Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні, де його застосунок встановлено на 98% мобільних телефонів, покращену фінансову доступність, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних транзакцій обміну миттєвими повідомленнями", - повідомили у пресслужбі.

Залужний і Повітряні сили підтвердили, що Україна вразила 2 російські літаки над Азовським морем

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили в понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук натякнув, що це відповідь росіянам за тогорічний ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинуло 46 людей.

Про це він написав у телеграм.

"Воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, знищення ворожих літаків у рамках спецоперації в Приазов'ї підтвердили і Повітряні сили ЗСУ.

"Мінус ворожий  літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...", - зазначили у пресслужбі ПС ЗСУ.

Уряд підвищив зарплати бюджетникам

Кабінет міністрів підвищив з 1 січня 2024 року зарплати бюджетникам через зростання мінімальної зарплати. Наступне підвищення відбудеться вже з 1 квітня.

Про це йдеться в постанові від 12 січня 2024 р. № 23.

"Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 3 195 гривень", - йдеться в документі.

До цього посадові оклади з 1 грудня 2021 року розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду в розмірі 2 893 гривні.

Таким чином, базовий оклад підвищений на 10,4%.

Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій

Україна має можливість отримати $300 млрд, продавши облігації, які будуть забезпечені майбутніми позовами до Росії щодо відшкодувань завданих під час військових дій збитків.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Київ зможе отримати такі кошти, якщо цінні папери придбають уряди Європейського Союзу та США.

Водночас на думку головного глобального економіста PGIM Fixed Income Дейліпа Сінгха, Україна могла б поділити облігації на кілька траншів, якби західні країни не захотіли скуповувати всі цінні папери. Уряди, за його словами, могли б придбати найбільш ризиковані облігації, а звичайні інвестори - облігації з найменшим ризиком. 

Reuters зазначає, що відповідно до такого механізму, вартість репараційних облігацій буде виплачуватись у тому випадку, якщо РФ погодиться на відшкодування збитків Україні. 

Ударні підрозділи Армії дронів за тиждень знищили дві системи ППО росіян

Про це у телеграмі повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мінус дві системи ППО, 44 танки та 258 опорних пунктів — результат Армії дронів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за період з 8 по 15 січня підрозділи БпЛА вразили ще 65 бойових броньованих машин, 33 гармати, 59 вантажівок, 8 САУ, 258 опорних пунктів ворога.

Авіація України завдала ударів по 22 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, 3 артилерійських засобах та 2 радіолокаційних станціях противника.

Економіка
Мелітополь
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
Азовське море
окупанти
безпілотник
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