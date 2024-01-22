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Пісочне печиво. Смачний класичний рецепт
Пісочне печиво готують із найпростіших продуктів, і воно дуже смачне. Таке класичне пісочне печиво спекти зовсім нескладно, впорається навіть дитина. Отже, сміливо можна підключати до роботи з тістом своїх маленьких помічників
Інгредієнти для пісочного печива:
- вершкове масло - 250 г
- цукор - 120 г
- яєчні жовтки - 3 шт.
- пшеничне борошно - 450 г
- розпушувач - 1 ч.л.
- ванілін - 0,5 г
- дрібка солі
Покрокове приготування пісочного печива:
- вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника і дайте полежати за кімнатної температури кілька годин
- жовтки відокремте від білків
- борошно просійте через сито
- візьміть зручну чашу і з'єднайте в ній м'яке масло та цукор
- збивайте 1-2 хвилини, щоб масло стало трохи пишнішим і світлішим
- з'єднайте з олією яєчні жовтки
- додайте їх у тісто, можна скористатися міксером
- всипте розпушувач, щіпку солі та ваніліну
- починайте поступово додавати борошно й замішувати тісто
- готове тісто буде м'яке і зовсім не липнутиме до рук
- оберніть тісто харчовою плівкою
- дайте йому полежати 30 хв.
- з готового тіста розкачайте пласт товщиною 5-7 мм
- виріжте печиво будь-якої форми
- викладіть печиво на деко, застелене кулінарним папером
- поставте в духовку на 15 хв., попередньо розігріту до 180 градусів
- не перетримайте його в духовці, щоб не підгоріло
- готове печиво золотистого кольору витягніть з духовки
- остудіть
- посипте печиво цукровою пудрою.
Смачного!
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