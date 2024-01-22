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Пісочне печиво. Смачний класичний рецепт

22 січня, 2024 понедiлок
20:30
рецепти Печиво

Пісочне печиво готують із найпростіших продуктів, і воно дуже смачне. Таке класичне пісочне печиво спекти зовсім нескладно, впорається навіть дитина. Отже, сміливо можна підключати до роботи з тістом своїх маленьких помічників

рецепт пісочного печива

Інгредієнти для пісочного печива:

  • вершкове масло - 250 г
  • цукор - 120 г
  • яєчні жовтки - 3 шт.
  • пшеничне борошно - 450 г
  • розпушувач - 1 ч.л.
  • ванілін - 0,5 г
  • дрібка солі

Покрокове приготування пісочного печива:

  • вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника і дайте полежати за кімнатної температури кілька годин
  • жовтки відокремте від білків
  • борошно просійте через сито
  • візьміть зручну чашу і з'єднайте в ній м'яке масло та цукор
  • збивайте 1-2 хвилини, щоб масло стало трохи пишнішим і світлішим
  • з'єднайте з олією яєчні жовтки
  • додайте їх у тісто, можна скористатися міксером
  • всипте розпушувач, щіпку солі та ваніліну
  • починайте поступово додавати борошно й замішувати тісто
  • готове тісто буде м'яке і зовсім не липнутиме до рук
  • оберніть тісто харчовою плівкою 
  • дайте йому полежати 30 хв.
  • з готового тіста розкачайте пласт товщиною 5-7 мм 
  • виріжте печиво будь-якої форми
  • викладіть печиво на деко, застелене кулінарним папером 
  • поставте в духовку на 15 хв., попередньо розігріту до 180 градусів
  • не перетримайте його в духовці, щоб не підгоріло
  • готове печиво золотистого кольору витягніть з духовки 
  • остудіть
  • посипте печиво цукровою пудрою.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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