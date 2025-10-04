Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський
Український журналіст-розслідувач і співзасновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський пішов з життя вночі 4 жовтня 2025 року через хворобу серця. Мав 58 років
Про це у Facebook повідомив його колега Сергій Сироватка, а також співзасновник медіа-проєкту розслідувань "Наші гроші" Юрій Ніколов.
Олекса Шалайський зробив вагомий внесок у викриття корупції в Україні, розкопавши безліч скандальних схем. Його шлях у журналістиці розпочався на рубежі 1980–1990-х у студентській пресі, продовжився у львівських газетах "Ратуша" та "Поступ", культовому часописі "ПіК", на мережевих платформах ForUm, ProUA та в тижневику "Дзеркалі тижня".
Викладав в університеті.
Окрім того, працював на телебаченні - на телеканалі "Міст" (Львів), а потім головним редактором новин на СТБ (Київ).
"Вишки Бойка"
У 2010 році, на початку президентства Віктора Януковича, разом із ще одним журналістом-розслідувачем Юрієм Ніколовим він запустив "Наші гроші" – ресурс, що став спеціалізуватися на антикорупційних розслідуваннях. Серед найгучніших робіт – матеріал про "вишки Бойка", де було викрито махінації з закупівлею бурових платформ.
"На "Вишках Бойка" він першим серед журналістів України навчився пробивати зв’язки в іноземних реєстрах... Це був 2011 рік, і ніяким публічним ЄДРЮО і "юконтролом" не пахло навіть приблизно", - розповів Ніколов.
За словами колеги, "Наші гроші" не тільки навчили журналістів аналізувати фінансові потоки, а й сприяли появі інструментів на кшталт Prozorro та електронних декларацій.
Читайте також: Олекса Шалайський: ГПУ - це організація, яку варто розігнати і засипати попелом. Ексклюзивне інтерв'ю Еспресо
Олекса Шалайський майстерно розплутував судові корупційні історії, був "генератором змін": першим освоював соцмережі для впливу, розвивав подкасти та радіоефіри, а останнім часом вів YouTube-програму та готував новий сайт про корупціонерів.
"Не можу уявити яка була б українська розслідувальна журналістика без нього. Він був мамонтом – а я… мамонта", – жартома підсумував Ніколов, згадуючи їхні спільні початки.
Центр протидії корупції (ЦПК) у своєму коментарі назвав Шалайського "одним із батьків української розслідувальної журналістики" та великим учителем: "Без його розслідувань та настанов не зʼявилося би і Центру протидії корупції. У 2012 році наша історія почалася з того, що після блискучих розслідувань "Наших грошей" ми допомагали направляти заяви про злочини до правоохоронних органів".
