Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський

Про це у Facebook повідомив його колега Сергій Сироватка, а також співзасновник медіа-проєкту розслідувань "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Олекса Шалайський зробив вагомий внесок у викриття корупції в Україні, розкопавши безліч скандальних схем. Його шлях у журналістиці розпочався на рубежі 1980–1990-х у студентській пресі, продовжився у львівських газетах "Ратуша" та "Поступ", культовому часописі "ПіК", на мережевих платформах ForUm, ProUA та в тижневику "Дзеркалі тижня".

Викладав в університеті.

Окрім того, працював на телебаченні - на телеканалі "Міст" (Львів), а потім головним редактором новин на СТБ (Київ).

"Вишки Бойка"

У 2010 році, на початку президентства Віктора Януковича, разом із ще одним журналістом-розслідувачем Юрієм Ніколовим він запустив "Наші гроші" – ресурс, що став спеціалізуватися на антикорупційних розслідуваннях. Серед найгучніших робіт – матеріал про "вишки Бойка", де було викрито махінації з закупівлею бурових платформ.

"На "Вишках Бойка" він першим серед журналістів України навчився пробивати зв’язки в іноземних реєстрах... Це був 2011 рік, і ніяким публічним ЄДРЮО і "юконтролом" не пахло навіть приблизно", - розповів Ніколов.

За словами колеги, "Наші гроші" не тільки навчили журналістів аналізувати фінансові потоки, а й сприяли появі інструментів на кшталт Prozorro та електронних декларацій.

Олекса Шалайський майстерно розплутував судові корупційні історії, був "генератором змін": першим освоював соцмережі для впливу, розвивав подкасти та радіоефіри, а останнім часом вів YouTube-програму та готував новий сайт про корупціонерів.

"Не можу уявити яка була б українська розслідувальна журналістика без нього. Він був мамонтом – а я… мамонта", – жартома підсумував Ніколов, згадуючи їхні спільні початки.

Центр протидії корупції (ЦПК) у своєму коментарі назвав Шалайського "одним із батьків української розслідувальної журналістики" та великим учителем: "Без його розслідувань та настанов не зʼявилося би і Центру протидії корупції. У 2012 році наша історія почалася з того, що після блискучих розслідувань "Наших грошей" ми допомагали направляти заяви про злочини до правоохоронних органів".