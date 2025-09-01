Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство В Україні запрацював Реєстр лобістів: кому можна законно платити за вплив на нардепів
Огляд

В Україні запрацював Реєстр лобістів: кому можна законно платити за вплив на нардепів

Зіновія Воронович
1 вересня, 2025 понедiлок
19:55
Суспільство Верховна Рада

З 1 вересня в Україні набув чинності закон "Про лобіювання" та розпочав роботу Реєстр прозорості: як це має вплинути на боротьбу з корупцією

Зміст

З 1  вересня 2025 року вводиться в дію прийнятий у 2024 році закон "Про лобіювання". Відтепер в Україні є чіткі правила, які дозволяють розмежувати лобізм як легальний метод впливу на ухвалення рішень, в тому числі змін до законодавства, у яких зацікавлені "замовники" та корупцію. Що саме змінюється та як функціонуватиме Реєстр прозорості, який також розпочинає роботу з 1 вересня у матеріалі Еспресо

Що передбачає закон про лобіювання

Закон про лобіювання ухвалили  виконання вимог у межах вступу України до ЄС. Головним інструментом є Реєстр прозорості, який фактично буде реєстром лобістів. Це платформа, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність. Власником і адміністратором Реєстру є НАЗК.

"Для бізнесу це означає можливість відкрито впливати на державні рішення не через "сірі" схеми чи неформальні зв’язки, а шляхом зареєстрованої та прозорої лобістської діяльності. Для держави — це інструмент почути приватний сектор у відкритому діалозі на рівних, враховувати інтереси бізнесу під час розробки політик. Для суспільства – це гарантія, що державні рішення ухвалюються не на користь вузьких груп, а з урахуванням широкої публічної дискусії Запуск інституту лобіювання – фундаментальний крок, щоб державна політика в Україні формувалася чесно, прозоро та відповідно до європейських стандартів”, – заявив голова НАЗК Віктор Павлущик.

У НАЗК уточнили, що початок функціонування Реєстру означає, що особи, які здійснюють лобіювання – вплив чи спробу впливу, зокрема на органи державної влади, щодо ухвалення нормативно-правових актів у власних чи комерційних інтересах бенефіціарів, зобов’язані отримати статус суб’єкта лобіювання. Для цього вони мають подати до Реєстру відомості, заповнивши відповідну реєстраційну форму, доступну після авторизації.

Що таке законне лобіювання

Відповідно до закону, лобіювання – діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

Умовно: група забудовників може найняти лобіста – окрему особу чи компанію, яка просуватиме вигідні їм зміни до законодавства, що стосується будівництва, землекористування тощо. І саме цей лобіст комунікуватиме з профільними комітетами, шукатиме аргументи, аби переконати депутатів та суспільство, що ці зміни потрібні. Він також може організовувати конференції та інші заходи, проводити інформаційну кампанію тощо.

Тепер усі ці суб’єкти лобіювання, тобто лобісти чиїхось інтересів, мають бути внесені до Реєстру прозорості та що пів року подавати звіти щодо лобіювання.

Хто не може бути ані лобістом, ані замовником

При цьому у законі є чималий перелік тих, хто не може бути суб’єктом лобіювання, тобто отримувати винагороду за лобіювання чиїхось інтересів. Це зокрема, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час перебування на відповідній посаді та впродовж одного року після звільнення з посади або припинення її повноважень на посаді. Тобто усі державні посадовці, народні депутати, судді, керівники органів місцевого самоврядування, поліцейській тощо. Не можуть бути лобістами також політичні партії та релігійні організацій тощо.

Також у законі передбачено, що лобістами не можуть бути фізичні чи юридичні особи, пов’язані з РФ чи підсанкційними особами.

Усі ті, хто за законом не можуть бути лобістами, не можуть також бути замовниками лобіювання. Умовно, Кабмін, який ініціює прийняття законопроєкту, не може найняти собі компанію, яка лобіюватиме просування цього документа.

На які рішення влади заборонено впливати через лобіювання

Закон також передбачає низку рішень влади, на які заборонено впливати через лобіювання. Так, не може бути предметом лобіювання нормативно-правовий акт щодо:
1) оголошення загальної або часткової мобілізації;
2) введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану;
3) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру;
4) використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
5) введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану;
6) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
7) зміни території України;
8) амністії.

  • 23 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про доброчесне лобіювання". Тоді прогнозували, що він набере чинності не пізніше, ніж 1 січня 2025. 
Теги:
Новини
Верховна Рада
ЄС
бізнес
корупція в Україні
НАЗК
Пояснюємо
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Автор Катерина Ганжа
1 вересня, 2025 понедiлок
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
Київ
+24.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
21:01
Зеленський
Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру
20:38
Ексклюзив
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
20:16
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня
20:00
OPINION
Європа нас не кинула. Роздуми в Ґлівіце
19:48
У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія
19:46
Ексклюзив
Церковний календар
"Нові дати свят мають в'їстись в мізки вірян": у ПЦУ підбили підсумки двох років календарної реформи
19:29
Ексклюзив
Янукович
Януковича хочуть використати як такого собі власника легітимності, - Чаленко про виступ колишнього президента України перед росЗМІ
19:08
Українські воїни звільнили селище Новоекономічне на Донеччині, - Генштаб
19:06
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія
19:03
Ексклюзив
вертоліт Мі-8МТ
Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8
18:50
коронавірус тест
В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19
18:48
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт
18:37
Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт
18:30
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру передали список з 20 прізвищ, - Геращенко про вбивство Андрія Парубія
18:08
Аналітика
Електромагнітна зброя
“Випалювачі електронних мізків” - як працює зброя майбутнього на нових фізичних принципах. Ч.2
18:05
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Дипломат Шамшур припустив, чи тиснутимуть на Путіна на саміті ШОС щодо закінчення війни
18:01
Путін в Кремлі
"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС
18:00
OPINION
Чи допоможе Китай завершити війну?
18:00
Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
16:39
Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак
16:35
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:32
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
16:17
Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента
16:10
Віктор Янукович
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"
16:05
OPINION
"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
16:04
Владислав Ванат
"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат
16:03
PR
ПриватБанк Visa
ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками
15:35
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
15:06
На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
14:53
Огляд
Ігор Юхновський
Ініціатор референдуму 1 грудня і творець Інституту Нацпам'яті: минає 100 років з дня народження Ігоря Юхновського
14:36
Помер художник-постановник, який створив мультфільм "Острів скарбів", Радна Сахалтуєв
14:06
OPINION
"Закриті" перемовини з США? Кремль активізує інформаційні вкиди на тлі російсько-білоруських навчань
14:00
Ексклюзив
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV