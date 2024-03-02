Поставки зброї з КНДР у Росію морем припинилися, – розслідування

Про це йдеться в розслідуванні південнокорейського видання NK Pro.

Російські судна, які займалися перевезенням, перестали з'являтися в північнокорейському порту Расон, де зброя завантажувалася на кораблі, та в порту призначення на Далекому Сході Росії під назвою "Дунай".

Видання доходить такого висновку, посилаючись на супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

Поставки розпочалися наприкінці серпня минулого року. Відтоді чотири російські вантажні судна - Lady R, Angara, Maia-1 та Maria здійснили загалом 32 заходи в порт Расон.

Усі ці кораблі підпадають під санкції Міністерства фінансів США за ймовірну причетність до перевезення військової техніки та боєприпасів з КНДР у Росію.

Починаючи з 12 лютого, на супутникових знімках не видно жодного великого вантажного судна поблизу двох причалів у Расоні, де зазвичай завантажується зброя. Контейнерів з вантажем також немає на причалі російського порту.

Екіпажі цих суден, як правило, не виходять на зв'язок, щоб уникнути виявлення, - вимикають автоматичні системи ідентифікації, які передають їхнє розташування.

Водночас супутникові знімки високої роздільної здатності показують, що одне з останніх суден, яке здійснювало захід в Расон, Maia-1, перебувало з 16 по 21 лютого у водах на схід від Владивостока.

Зазначається, однак, що боєприпаси можуть доставлятися повітряним або наземним шляхом через російсько-північнокорейський кордон.